Партия социалистов не признает все решения Конституционного суда (шесть граждан Румынии), подконтрольного антинародному режиму Демократической партии, принятые за последние несколько дней. Все эти действия являются антиконституционными и направлены на дестабилизацию в стране.

ПСРМ еще раз подтвердила, что все действия Демпартии и ее лидеров являются ничем иным как узурпацией государственной власти, что, согласно Конституции, является самым грубым преступлением против народа и страны.

Все действия, озвученные Павлом Филипом и другими лидерами ДПМ, являются незаконными. Никакой речи о досрочных выборах в этих условиях не может быть. Сегодня в стране существуют легитимные парламент, президент и правительство.

Партия социалистов обратилась ко всем международным партнерам с призывом дать оценку нынешней ситуации в стране.

ПСРМ в создавшихся условиях обращается с призывом ко всем своим сторонникам – не поддаваться ни на какие провокации. Социалисты также призвали своих сторонников мобилизоваться и быть готовыми по первому призыву выйти в поддержку Партии социалистов и президента РМ.

Наталья Киркэ