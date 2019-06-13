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Газета "Кишиневские новости"

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Преступление против народа и страны

13 июня
14:27 2019
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Партия социалистов не признает все решения Конституционного суда (шесть граждан Румынии), подконтрольного антинародному режиму Демократической партии, принятые за последние несколько дней. Все эти действия являются антиконституционными и направлены на дестабилизацию в стране.

ПСРМ еще раз подтвердила, что все действия Демпартии и ее лидеров являются ничем иным как узурпацией государственной власти, что, согласно Конституции, является самым грубым преступлением против народа и страны.

Все действия, озвученные Павлом Филипом и другими лидерами ДПМ, являются незаконными. Никакой речи о досрочных выборах в этих условиях не может быть. Сегодня в стране существуют легитимные парламент, президент и правительство.

Партия социалистов обратилась ко всем международным партнерам с призывом дать оценку нынешней ситуации в стране. 

ПСРМ в создавшихся условиях обращается с призывом ко всем своим сторонникам – не поддаваться ни на какие провокации. Социалисты также призвали своих сторонников мобилизоваться и быть готовыми по первому призыву выйти в поддержку Партии социалистов и президента РМ. 

Наталья Киркэ

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