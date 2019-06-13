Пятница, 14 июня 2019, 03:22

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Мирослав Лайчак: Молдова нуждается в стабильности

13 июня
14:27 2019
Версия для печати

Ольга Виеру

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,13+0,24%
EUR20,45+0,09%
GBP22,99+0,13%
UAH0,69+0,14%
RON4,33+0,21%
RUB0,28+0,61%

Курс валют в MDL на 13.06.2019

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд