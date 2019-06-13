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Газета "Кишиневские новости"
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Мирослав Лайчак: Молдова нуждается в стабильности
13 июня
14:27
2019
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Ольга Виеру
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