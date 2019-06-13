Игорь Додон: Мы не отступим!

Президент Игорь Додон, выступая перед журналистами в понедельник, назвал три возможных сценария развития событий в Республике Молдова. А на встрече с дипломатами говорил о предстоящих изменениях в стране. Во вторник вечером глава государства в телеэфире зачитал смс-сообщение с угрозой в его адрес.

Три возможных сценария

Первый: начало законной деятельности всех государственных институтов и мирная передача власти от тех, кто всё ещё пытается ее контролировать, новому правительству во главе с Майей Санду. Вероятность такого сценария очень высока.

Второй: сценарий узурпатора – Демократической партии, которая пытается игнорировать всё, что происходит в парламенте, однако у этого сценария нет шансов.

Третий: полная дестабилизация силами ДПМ, которая попытается сохранить власть.

С другой стороны, Игорь Додон отметил, что международные организации и национальные правительства признали новое легитимное правительство, а внутреннее и внешнее давление на Демократическую партию будет нарастать. Кроме того, глава государства подчеркнул, что большим препятствием для деструктивных сил является легитимный президент, т.к. именно он промульгирует законы, принятые парламентом. «Вот почему они хотят избавиться от меня, рассматривая несколько вариантов: арест, шантаж в мой адрес или в особенности членов моей семьи, а также моя физическая ликвидация», – уточнил Игорь Додон.

В то же время президент призвал все государственные институты, примэрии, районные советы, профсоюзы, организации, объединения – выступить с заявлениями о поддержке легитимного правительства.

«Я буду твёрдо стоять на своей позиции и не отступлю! Мы не отступим!» – подытожил Игорь Додон.

Угрозы президенту

В минувший вторник в эфире одного из телевизионных каналов Игорь Додон подтвердил вероятность угроз в его адрес, заявив, что за расправу над президентом предлагают 1 миллион долларов. «Мне пишут, что ДПМ дала заказ дагестанской группировке для моего устранения», – сказал президент. В эфире передачи президент зачитал смс: «Тебя тут заказали дагестанцам через Одессу, одесского имама. Аванс один миллион евро, всего – два. Одесская группировка». Человеку, который мне это написал, можно верить, заявил Игорь Додон.

Шанс изменить ситуацию

В понедельник президент провел встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова. На встречу прибыли 30 глав дипломатических миссий и представительств международных организаций из 31 миссии в Республике Молдова с резиденцией в Кишиневе. Официальные лица говорили о рисках и перспективах развития ситуации. Глава государства высоко оценил факт признания нового парламента и правительства нашими внешними партнерами, в том числе ЕС, США и Российской Федерацией.

Игорь Додон также подчеркнул, что в качестве президента будет активно работать с правительством Майи Санду и парламентским большинством в составе блока ACUM и ПСРМ с целью осуществления необходимых реформ и смены криминально-олигархической системы.

Кроме того, глава государства отметил, что у нас появился шанс изменить ситуацию в стране, а от позиции внешних партнеров будет зависеть, насколько быстро это произойдет.

Ольга Виеру