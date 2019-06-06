Вышла новая книга современного молдавского писателя

В наш XXI век плеяду простых «маленьких» людей можно найти, в частности, в творчестве молдавского писателя Станислава Полякова. Об этом и его новая повесть «Цветы запоздалые».

Главный ее герой Аркадий Агафонов – бывший научный работник станции селекции «Солнечная» – обретает статус пенсионера. На его долю выпадают многочисленные жизненные испытания: он остается в одиночестве и, кажется, готов плыть по течению, предаваясь унынию, потому что оказался оторванным от привычной трудовой деятельности.

Однако Агафонов находит в себе душевные силы противостоять житейским невзгодам в непростой для республики период становления демократии.

Автор повести «Цветы запоздалые» убежден: человек, независимо от возраста, должен быть приобщен к жизни страны, быть ей полезным – трудом, активной жизненной позицией. И потому Аркадий Агафонов решает для себя эту проблему – начинает заниматься бизнесом.

В произведении Станислава Полякова молодое поколение, вместо того чтобы паковать чемоданы и брать билеты в Америку или Европу, желает обрести место под солнцем на родине. Это студентки Юлия, Оксана, служащий офиса Иван.

Читателю, несомненно, покажется интересным жизненный опыт ветерана Аркадия Агафонова, которым он в трудные минуты делится с молодежью, словно передавая ей эстафету. Такая жизненная позиция более оптимистична, активна.

Наряду с реалистичным изображением героев повести автор прибегает и к художественному вымыслу, граничащему порой с фантастикой. Это позволяет Полякову сделать судьбу персонажей более яркой, а описываемую жизнь более насыщенной.

Произведения автора можно приобрести в сети книжных магазинов республики «Pro-Noi».

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