Гагаузская автономия, Окница и Басарабяска стали побратимами регионов Башкортостана

На минувшей неделе по завершении рабочего визита в Республику Казахстан президент Республики Молдова Игорь Додон отправился с рабочей поездкой в Республику Башкортостан Российской Федерации по приглашению главы республики Радия Хабирова.

В ходе беседы с ним Игорь Додон подчеркнул стратегический характер партнёрства между Республикой Молдова и Российской Федерацией на уровне глав государств и объективную необходимость в углублении взаимодействия регионов наших стран.

Товарооборот приблизился к 1млрд долларов США

Также глава молдавского государства с удовлетворением констатировал, что товарооборот между Молдовой и Россией в 2018 году приблизился к отметке в один миллиард долларов. С целью укрепления сотрудничества Игорь Додон пригласил Радия Хабирова посетить Республику Молдова в сентябре нынешнего года, когда в Кишиневе состоится Молдо-российский экономический форум, в котором традиционно принимают участие представители российских регионов. По завершении встречи глав государств состоялась церемония подписания соглашений об установлении побратимских связей между регионами Башкортостана и Гагаузской автономией, районами Окница и Басарабяска.

Во время пребывания Игоря Додона в Уфе состоялась также его встреча со студентами Башкирского государственного университета и выступление на Форуме делового сотрудничества «Республика Молдова – регионы России», который организован Молдо-российским экономическим советом при активной поддержке сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.

Перспективы молдо-российских отношений

В продолжение рабочего визита в Республику Башкортостан президент Республики Молдова Игорь Додон посетил Башкирский государственный университет, где состоялась его встреча со студентами. В ходе откровенной беседы глава государства ответил на множество вопросов, касающихся истории, культуры, экономики, внутренней и внешней политики Республики Молдова, роли русского языка в нашей стране, а также нынешнего состояния и перспектив молдо-российских отношений.

«Считаю это мероприятие важным с точки зрения продвижения положительного имиджа Республики Молдова и укрепления партнерства с Российской Федерацией, в том числе на уровне регионов», – отметил Игорь Додон.

По завершении встречи состоялась церемония вручения президенту Республики Молдова звания почётного доктора (Honoris causa) Башкирского государственного университета. Глава государства поблагодарил руководство вуза за оказанную честь.

Диалогу с партнерами – приоритетное внимание

В завершение рабочего визита в Республику Башкортостан президент Молдовы Игорь Додон принял участие в Форуме делового сотрудничества «Республика Молдова – регионы России». Мероприятие организовано Молдо-российским экономическим советом, общественной организацией «Деловая Россия» и администрацией главы Республики Башкортостан.

Глава государства приветствовал участников и гостей Форума и пожелал им плодотворной деятельности и взаимовыгодного сотрудничества. Игорь Додон подчеркнул особую важность мероприятия с точки зрения укрепления торгово-экономических связей между нашими странами, в том числе на уровне регионов.

В то же время президент отметил стратегический характер двусторонних отношений в экономической, культурной, гуманитарной и духовной сфере. «Считаю также, что Республика Молдова как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией, поэтому диалогу с российскими партнерами уделяется приоритетное внимание», – подчеркнул Игорь Додон.

Ольга Виеру