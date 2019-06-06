… Только для бывших прокуроров

На прошлой неделе действующий кабинет министров утвердил Отчет об исполнении государственного бюджета социального страхования на 2018 год. Из документа следует, что лучше всех пенсионеров в Молдове живут отставные прокуроры.

Взять, например, увеличение путем перерасчета и индексации пенсий для разных категорий работников. Так, для работников культуры пенсии выросли только на 5%, для местных избранников – на 6,4%, для членов правительства – на 9,1%, для депутатов – на 10,3%, для судей – на 11,3%, а для прокуроров – почти на 69%. Оно, конечно, работа у прокуроров ответственная. И их заслуженный отдых должен быть достойным. Но не до такой же степени! Если вы так подумали, то ошиблись. Прокуроры ведь не зря трудились в правоохранительных органах. Свои права они умеют защищать очень хорошо и делают это в судах. Поэтому, как следует из информации Национальной кассы социального страхования, пенсии экс-блюстителей закона выросли «согласно окончательным и безотзывным судебным решениям о перерасчете и выплате пенсий по старости на основе среднемесячной зарплаты, выплачиваемой прокурору при исполнении служебных обязанностей с учетом всех повышений, начиная с 5 апреля 2013 года на основании Закона об оплате труда судей и прокуроров № 328/2013».

В результате, если первоначально в 2018 году для выплаты части пенсии и компенсации прокурорам из общих средств бюджета государственного социального страхования была предусмотрена сумма в размере 10,5 млн леев, то после решения суда она увеличилась до 25 млн. При этом из фонда социального страхования экс-прокуроры получают только 50% пенсии, а вторую половину – из государственного бюджета. В общей сложности средняя пенсия превышает 11000 леев.

Впрочем, судьям, даже бывшим, живется еще лучше, чем прокурорам. На 1 января 2019 года пенсия судей составляла 8752 лея в месяц из государственного бюджета и такую же сумму из бюджета государственного социального страхования – всего более 17500 леев. А вот средний размер пенсии по возрасту был в 2018 году равен 1596 леев и вырос всего на 12,3% по сравнению с предыдущим годом.

Тут уместно вспомнить высказывание британского премьер-министра Маргарет Тэтчер: «Государственных денег не существует. Есть только деньги налогоплательщиков». И с этим не поспоришь. В условиях рыночной экономики государство может получить деньги из двух источников: через сбор налогов или путем займов. Но занимать бесконечно нельзя и, в конечном счете, с долгами государства приходится расплачиваться опять же налогоплательщикам, то есть – нам с вами. Значит, эти неслабые половины пенсий экс-прокуроров и экс-судей платим мы с вами из собственных карманов. При этом результаты соцопросов раз за разом показывают, что наша юстиция пользуется доверием минимального количества опрошенных – на уровне статистической погрешности. Так не правильнее ли было бы предложить этим господам и дамам пожить на среднюю пенсию рядового гражданина Молдовы? А рядовым гражданам отдать деньги, которые освободились после такого обратного перерасчета. Может, в свете такой перспективы и юстиция заработает, как ей положено?

Давайте предложим такую меру тем, за кого голосуем на выборах! Как думаете, согласятся?

Елена Ройтбурд