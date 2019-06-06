Во время визита в Румынию глава католической церкви причислил к лику блаженных семерых униатов

В минувшую пятницу и выходные дни Папа Римский Франциск посетил Румынию. Он провел мессы на востоке – в Яссах, и на западе – в Сибиу, где проживает большая часть католиков, этнических венгров.

Торжественные мессы традиционно собирают десятки тысяч человек. В Яссах, среди многочисленной паствы, жаждущей услышать Франциска, оказалась молдавская делегация в составе премьер-министра Павла Филипа, главы МИДЕИ Тудора Ульяновски и министра просвещения, культуры и исследований Моники Бабук. Премьер даже удостоился чести пожать руку Папе Римскому, о чем оперативно сообщило Управление по связям с прессой и протоколу правительства.

Во время визита в Румынию Глава католической церкви осуществил два важных действа. Во-первых, он причислил к лику блаженных семерых греко-католических священников, умерших в местах заключения с 1950 по 1970 годы. Напомним, что в 1948 году в Румынии была запрещена Греко-католическая церковь. Часть униатов перешла в православие, а 600 непокорных священников лишились свободы. «Эти пастыри, мученики веры, собрали и оставили румынскому народу драгоценное наследие, которое можно выразить двумя словами: свобода и милосердие», – говорил во время мессы Папа.

Во-вторых, на встрече с представителями цыганской общины в городе Блаж, в последний день пребывания в Румынии, Франциск покаялся: «Я прошу прощения – во имя Церкви и Господа – прошу прощения у вас. Безразличие порождает предрассудки и питает гнев и обиду. Как часто мы судим опрометчиво, со словами, которые уязвляют, со взглядами, которые сеют ненависть и раздор». Он также констатировал: «Мне тяжело на сердце. Тяжело от многочисленных случаев дискриминации, сегрегации и плохого обращения, которым подвергались ваши общины. История говорит нам, что и христиане, включая католиков, допускали подобные злодеяния».

Как отмечают румынские издания, за три дня визита Франциск не только совершал перелеты на самолетах, но и передвигался на двух «папамобилях», изготовленных на заводе Dacia Renault.

Александр Боц