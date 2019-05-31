Cреди назначенцев на высшие посты почти поровну людей президента и олигарха

Пока Рада всячески блокирует идеи нового президента, Владимир Зеленский работает на «своем поле». На днях он огласил состав своей администрации. Возглавил структуру Андрей Богдан, который во время предвыборной кампании был советников кандидата «Зе!» по юридическим вопросам, а еще раньше работал главным адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

Руководитель администрации Андрей Богдан — «человек Коломойского», с 2014 года входящий в его команду. В 2015 году он успешно защищал его соратника Геннадия Корбана, обвиняемого в создании преступной организации для присвоения средств. За время процесса он стал не только защитником, но и другом Корбана, которому тот мог доверить все свои тайны. К Блоку Петра Порошенко и экс-президенту лично у Богдана свои претензии. В прошлые выборы он хотел стать депутатом Верховной рады, баллотируясь по списку БПП. И хотя его место было проходным, Порошенко и Ко сделали все, чтобы он туда не попал. Был принят даже специальный «закон Богдана», отменивший его регистрацию. Знакомые характеризуют его как «доброго человека, который хочет казаться злым». Его неординарное чувство юмора может вывести из себя любого, потому что в колкостях он не знает границ. В этом он близок Зеленскому, потому и смог легко влиться в его команду. Кстати, в среду Богдан сообщил, что больше не является адвокатом Коломойского.

Заместитель главы АП Кирилл Тимошенко — владелец компании GoodMedia. После Майдана работал на команду Порошенко, осуществляя ее PR-сопровождение. Но уже в 2015 году попытался пройти в парламент Киева от партии УКРОП Игоря Коломойского. При этом его отец возглавляет эту организацию в Днепропетровской области, где Коломойский был губернатором. Так что его тоже можно считать креатурой олигарха. В команде Зеленского он создавал креативные предвыборные ролики, в том числе о вызове на дебаты на стадионе.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка — еще один «человек Коломойского». Он успешно карабкался к власти при любом руководстве. Своей специальностью считает борьбу с коррупцией. Сразу после института попал работать в минюст. Он не чувствовал себя обиженным ни при Викторе Ющенко, ни при Викторе Януковиче. Напротив, во время их правления ему удалось вырасти от рядового специалиста до замминистра. При этом за всю свою карьеру борца с коррупцией он не поймал ни одного вора. Он занимался теоретическими разработками на тему недопущения подобных преступлений. А в 2016 году, работая в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК), он сам оказался в центре коррупционного скандала. Выяснилось, что ему и еще нескольким сотрудникам агентства вместо положенных 25 тысяч гривен (около 62 тысяч рублей) платили 142 тысячи гривен (351 тысячу рублей). В ведомстве несоответствие объяснили тем, что Рябошапке приходится за свой счет обустраивать рабочее место.

Первый помощник президента Сергей Шефир — друг и соратник Владимира Зеленского, с которым он дружит с 1995 года. Вместе они создали «Квартал 95», который, по словам близких нового президента, со временем превратился в «государство в государстве». Шефир — успешный продюсер, именно поэтому в команде Зеленского он отвечал за все финансовые вопросы и вложил в предвыборную кампанию 3 миллиона гривен. Как продюсер и сценарист Сергей Шефир приложил руку к таким знаменитым сериалам, как «Сваты», «Байки Митяя», «Любовь в большом городе».

Артур АВАКОВ