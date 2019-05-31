Зеленский сменит «Квартал 95» на квартал между Институтской и Банковой

Вступив в должность президента, Владимир Зеленский перестал ходить на работу пешком. Уже неделю он передвигается по Киеву с кортежем. Расстояние в полтора километра от самого престижного в Киеве 22-этажного «дома-монстра» по улице Грушевского, 9а, близ Верховной рады до комплекса зданий Администрации президента шесть спецавтомобилей с Зеленским и его охраной преодолевают максимум за 6 минут. Но таковы правила безопасности. Исходя из них, новому президенту вскоре предстоит сменить и место жительства. Ведь многоквартирный дом — не самое подходящее место для обитания президента.

Однако еще накануне второго тура Зеленский заявлял, что никаких резиденций ему не надо. К тому же предыдущие президенты проживали в своих собственных владениях. Янукович — в Межигорье, которое после «революции достоинства» было национализировано и превращено в «музей коррупции», Петр Порошенко — в своем дворце в Козине. У Зеленского тоже имеется двухэтажная вилла в Иванковичах Киевской области площадью 353,5 «квадрата» с земельным участком в 1200 «квадратов». Но, во-первых, она находится довольно далеко от города — около 30 км. А во-вторых, вилла имеет «уязвимые места» — в случае если за «дело» возьмутся «профессионалы». Расположенный в элитном коттеджном городке под названием «Маєток» («Имение») по соседству с другими коттеджами примерно той же площади, особняк может быть атакован с воздуха либо путем проникновения злоумышленников из рядом стоящих домов с террасами.

У четы Зеленских есть и другая недвижимость в Киеве. Если верить их декларации, они обладают четырьмя квартирами. Елене Зеленской принадлежит квартира площадью 284 «квадрата» на 4-м этаже дома по улице Грушевского в престижном Печерском районе. Владимир Зеленский владеет тремя квартирами площадью, соответственно, 131,9 кв. м, 254,5 кв. м и 198,6 кв. м. Но ни одна из этих 4 квартир полностью не удовлетворяет строгим требованиям, предъявляемым УДО к жилью первых лиц государства.

По нашей информации, в настоящее время изыскивается возможность приобретения для семьи Зеленских целого этажа в квартале, непосредственно примыкающем к Администрации президента. «Пришлые люди» в этом пространстве, ограниченном улицами Шелковичной, Институтской, Лютеранской и Банковой, давно не обитают. Все входы внутрь квартала строго контролируются полицией и спецслужбами.

Если замысел все-таки осуществится, проблема автомобильных пробок разрешится по крайней мере на ближайшие 5 лет. На второй президентский срок, как известно, Зеленский не претендует.

Олег БАЗАК.