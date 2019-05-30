Гран-при международного фестиваля уехал в Кишинев

Недавно в македонском городе Битола состоялся XXI Международный фестиваль моноспектаклей «MONODRAMA». На суд жюри были представлены 12 спектаклей из Турции, Хорватии, России, Болгарии, Монголии, Черногории, Словакии, Великобритании.

Молдова предложила в программу конкурса постановку Государственного драматического театра имени Чехова «Три жизни Айседоры Дункан» в постановке Марии Пальницкой. Романтическая исповедь в стиле модерн, посвященная судьбе знаменитой танцовщицы, эмоционально сыгранная талантливой молодой актрисой Яной Лазарь, обошла всех конкурентов и завоевала главную награду фестиваля Гран-при за лучший спектакль.

Этому приятному во всех отношениях событию была, в первую очередь, посвящена очередная пресс-конференция чеховцев. Как призналась виновница торжества Яна Лазарь, волнение было очень велико, как и ответственность. Молдова участвовала в фестивале впервые, и, по словам актрисы, она, выходя на сцену в одиночестве, чувствовала себя представителем не только своего театра, но и всей страны. Тем более, что конкурентами были актеры с огромным опытом. Все спектакли игрались на языке оригинала, а среди членов жюри по-русски понимал только один. Но когда актер играет сердцем, перевод не нужен. И за то, чтобы признать «Три жизни…» лучшим спектаклем фестиваля, все проголосовали единогласно.

Успех в Македонии стал не первой победой чеховцев на международных театральных форумах и, как с удовольствием заметил директор театра, народный артист РМ Константин Харет, приятно, что коллективу удается не снижать планку. Руководитель труппы напомнил, что театр завершает предъюбилейный 84-й сезон. В его рамках уже были показаны четыре премьеры: «Любовь под запретом», «Страсть Маддалены», «Чужая кровь» и «Волшебник Изумрудного города». На очереди мюзикл для ребят «Бременские музыканты» по знаменитой сказке братьев Гримм – на сцене оживут герои популярного мультфильма. Премьера состоится 1 июня, в Международный день защиты детей. А перед самым закрытием сезона будет показана новая комедия «Белый кролик, или Когда “не все дома”».

Молодые члены труппы получили возможность принять участие в проекте «Летняя театральная школа в Грузии». Туда приглашены десять актеров из Молдовы, в том числе трое – из Тираспольского театра драмы и комедии имени Надежды Аронецкой. В течение десяти дней представители театров Украины, России, Грузии, Азербайджана, Армении и нашей страны будут не только общаться, но и повышать квалификацию – получать уроки по актерскому мастерству и сценической речи, которые проведут педагоги из Санкт-Петербурга. Проект организовала Ассоциация русских театров зарубежья, в руководство которой входит и Константин Харет.

Ну а 85-й сезон совпадает с юбилеем Антона Павловича Чехова, чье имя с гордостью носит театр. Так что торжественно отмечать решено два юбилея одновременно – 29 января 2020 года, в день 160-летия великого писателя.

Елена Ройтбурд