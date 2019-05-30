Социалисты озаботились дизайном киосков и местами их размещения

В столице будет представлен для обсуждения проект единого вида киосков, а также составлен список с наименованием улиц, где они будут установлены. Об этом на минувшей неделе на слушаниях с участием муниципальных советников от фракции Партии социалистов говорили представители управлений примэрии столицы с приглашенными экономическими агентами.

Глава фракции ПСРМ и организатор слушаний Динарий Кожокару отметил, что через две недели будут проведены еще одни слушания по теме киосков.

«Мы представим список улиц, где можно будет торговать цветами и газетами. Кроме этого, будет составлена формула по подсчету необходимого количества киосков в городе. Как будет известно, сколько киосков всего должно быть в столице, проведем тендер с участием экономических агентов, и далее они смогут вести свою деятельность согласно регламенту», – сказал Кожокару.

Глава фракции также сообщил присутствующим, что 5 июня представители Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений представят разработанный единый вид киосков, которые будут установлены в Кишиневе вместо ныне существующих.

Советник ПСРМ Александр Одинцов напомнил экономическим агентам о том, что муниципальный совет принял регламент, в котором определено, где и что могут продавать экономические агенты в киосках.

«Муниципальный совет должен утвердить план размещения киосков в муниципии согласно установленным нормам. Исходя из этих норм, нужно устанавливать киоски. Должен быть единый дизайн для киосков, учитывающий особенности парковых зон, исторической части города и в целом весь ландшафт города», – сказал Одинцов.

По данным Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, на сегодняшний день в муниципии Кишинев 3963 киоска.

Следующие слушания по данной теме запланированы на 5 июня.

Наталья Киркэ