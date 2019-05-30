Глава государства выступил в телеэфире

Политический кризис, похоже, прочно поселился в Молдове, и все попытки разрешить его результата не приносят. Правящее большинство создать не удается. О том, какие существуют варианты выхода из сложившейся ситуации, президент Игорь Додон рассказал в программе «Puterea a patra» на телеканале N4.

О виновниках отсутствия парламентской коалиции

– В блокировке политической ситуации в стране и невозможности формирования парламентского большинства виноват, в первую очередь, блок ACUM. Он выдвинул условие: дайте нам все! Очевидно, что социалисты с таким подходом не согласны. У них есть четкая повестка: создание парламентского большинства, избрание спикера, избрание руководства парламента и всех комиссий, голосование за пакет предложенных законов, назначение правительства.

Парламент не работает

– Я думаю, люди тоже устали от того, что в парламенте идет какая-то игра. Депутаты получают зарплаты в тысячи леев. Это в десять раз больше, чем средняя пенсия, и здесь я имею в виду всех, в ту или иную политическую партию бросать камни не намерен, но парламент не работает.

Социалисты не атакуют ACUM

– Я сделал все возможное в качестве президента. В марте пригласил их, посадил за стол, в разных форматах, условиях. Меня оскорбляли за то, что я делал, но я прошел через все это. Социалисты с конца марта ежедневно «получают» от ACUM. Посмотрите их телевидение, их сообщения в социальных сетях. Ни Гречаный, ни Батрынча, ни Чебан ни сказали в ответ ни единого плохого слова. Телевидение, которое, как вы говорите, аффилировано социалистам, не атакует ACUM.

Сколько можно ждать?

– Два месяца мы сидим и ждем непонятно чего от блока. Но сколько уже можно? Да идите вы к Антонеску, если он ваш большой герой, и не морочьте людям голову! И тогда граждане будут знать: вы представляли себя большими героями, говорили, что хотите спасти страну от ДПМ, а когда появилась такая возможность, не сделали ничего, спрятались в кусты.

Определитесь уже, кто и чего хочет!

– И ко мне, и председателю ПСРМ Зинаиде Гречаный ежедневно приходят «гонцы» от блока и сообщают, какова ситуация. На первом этапе Андрей Нэстасе хотел создать коалицию с социалистами, а Майя Санду – нет. Теперь, когда Нэстасе понял, что остается без должности, а ведь они все мнят себя большими начальниками, уже он не хочет коалиции, а Санду согласна. Определитесь уже там между собой, кто и чего хочет, а то ведете себя, как дети!

ПСРМ не ведет дискуссии с ДПМ

– Партия социалистов Республики Молдова не будет приглашать Демократическую партию на переговоры по формированию парламентского большинства. Еще раз напомню, что решение Республиканского совета не позволяет ПСРМ вести дискуссии с Демпартией. Если же демократы примут все условия социалистов, у ПСРМ будет выбор.

Демократы ведут себя, как ACUM

– Предположим, демократы будут готовы принять все условия, которые мы выдвинули ACUM, тогда социалисты попадут в ситуацию: что делать? Не исключаю, что в начале июня, 2-4 числа, скорее всего, пройдет заседание Республиканского совета ПСРМ. Это финал, мы должны принять решение. Не думаю, что дойдет до обсуждения коалиции с ДПМ. ДПМ хочет править самостоятельно. Демократы ведут себя, как ACUM: «Дайте нам все, потому что мы самые умные и красивые, хотя большинства на выборах не получили».

О должности спикера

– За прошедшие 2,5 года президента пять раз временно отстраняли от должности, а потому, если и далее будут предприниматься попытки в этом направлении, у ПСРМ останется председатель парламента, которого, к тому же, трудно отправить в отставку. За последние десять лет проевропейского правления, спикер был снят один раз, в 2013 году.

Социалисты выиграли выборы

– Социалисты ведь не говорили: «Отдайте нам и правительство, и парламент, и все остальное», хотя у них было такое право – это партия, получившая самый высокий результат. Социалисты могли сказать и блоку ACUM, и демократам: «Вот наш спикер, а вот наш премьер. Мы выиграли выборы. Если хотите – голосуйте за них, а мы даем вам два-три-пять министерств и идем дальше».

Куда нас толкают?

– Но социалисты поступили прагматично: «Хотите – хорошо, не хотите – не может быть никаких дискуссий». Почему социалисты должны доверять ACUM, когда ACUM социалистам не доверяет? Решение простое: сели, обсудили, создали стабильное парламентское большинство… Представьте, что социалисты согласятся на то, что предлагает блок: голосуют за его спикера и правительство. На должности министра появляется унионист, который начинает выступать с определенными заявлениями – что делать социалистам? Бежать к демократам и просить вместе с социалистами свергнуть правительство Санду? Или снять Нэстасе с должности спикера, потому что он не уйдет? И тогда они назовут это «биномом». Куда они нас толкают? Они думают, что мы совсем ничего не понимаем?

Насколько реален роспуск парламента

– В период с 3 по 7 июня станет ясно, как будет развиваться дальше политическая ситуация в стране. Если Конституционный суд постановит, что три месяца, по окончании которых президент имеет право распустить парламент, истекают 9 июня, а скорее всего так и будет, не позднее 4 июня состоится заседание Республиканского совета ПСРМ, на котором предстоит принять решение о дальнейших действиях.

Когда провести досрочные выборы?

– В случае, если до 9 июня заседание парламента так и не состоится, а спикер не будет избран, я приглашу лидеров всех фракций. Пусть они скажут, когда, по их мнению, лучше провести досрочные выборы. Я могу назвать дату и без того, чтобы с ними консультироваться, но было бы правильнее со стороны президента обсудить это с фракциями: вторая половина октября, начало, середина или конец ноября. Можно и в сентябре организовать. Но кто будет проводить предвыборную кампанию в июле-августе? По моему мнению, идеально было бы организовать выборы в конце октября – начале ноября для того, чтобы предвыборная кампания началась в сентябре. Но лучше всего все же избежать выборов.

Разруха для Молдовы

– Досрочные парламентские выборы стоят приблизительно 100 млн леев, которые нужно будет вынуть из госбюджета, и это в той ситуации, когда у нас много нерешенных проблем. У досрочных выборов только один плюс: партии будут более открыты для того, чтобы создать любую форму парламентского большинства, и общество примет любое правительство. Потому что в случае, если мы дойдем до досрочных выборов, после них не сформируется парламентское большинство и не будет назначено правительство, тогда в 2020 у нас снова будут досрочные выборы. Это станет разрухой для Молдовы.

ПСРМ получит еще больше мандатов

– При этом я уверен, что ПСРМ на досрочных выборах получит еще больше мандатов, чем у нее есть сейчас, в том числе и в Кишиневе. Без социалистов экономические проблемы решить будет сложно. Не верю, что на левом фланге может появиться какое-то влиятельное политформирование, которое способно отобрать голоса у ПСРМ. ДПМ, возможно, останется на тех же позициях, а что будет с ACUM, предсказать трудно после того, как она не выполнила ни одного обещания избирателям.

Каким должно быть правительство?

– Надеюсь, что будущее правительство Молдовы сможет построить конструктивные отношения с Российской Федерацией для того, чтобы наша страна могла экспортировать свою продукцию в РФ и договариваться о более низких ценах на газ. У нас три года было антироссийское правительство. Я бегал в Россию, как пожарный, чтобы спасать ситуацию. Такого больше не должно быть. Не должен президент, как это происходит сейчас, заниматься решением экономических проблем, а их достаточно. Одни только случаи реэкспорта чего стоят!

Никто не вправе диктовать стране

– Меня спрашивают: «Если удастся создать коалицию с демократами, готова ли ПСРМ разорвать отношения с «Единой Россией»? Нам никто не диктует и не вправе диктовать ни в стране, ни извне, как поступать. Мне в Москве не дают указаний, с кем создавать большинство, а с кем нет. Молдова – независимое государство.

О местных выборах

– Мне очень хочется, чтобы местные выборы состоялись! Нынешним летом, самое позднее – осенью. Но если так и не появится парламент, который сможет принимать решения по этому вопросу, вероятнее всего, местных выборов в нынешнем году не будет!

После 9 июня, когда все станет предельно ясно, я обращусь в Конституционный суд. Если парламентское большинство появится, депутаты назначают дату местных выборов, что соответствует конституции. Они обязаны это сделать. Если же парламентского большинства не будет, ситуация станет неопределенной. И, по логике, президент должен обратиться в Конституционный суд с вопросом – что делать в этом случае? Скорее всего, мне придется на такой шаг пойти. Или Конституционный суд решит, что в отсутствие парламента полномочия по назначению даты выборов делегируются президенту или правительству. Или… пусть предложат иное решение.

Евгения Литовцева