Разногласия между партиями PDA и PAS грозят досрочными выборами

Формирование правящего большинства и правительства в новом парламенте Молдовы провалилось из-за неконструктивной позиции проевропейского блока ACUM («Сейчас»).

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в минувший понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя продолжавшиеся более двух месяцев консультации этого формирования с Партией социалистов (ПСРМ), которая выступает за сближение с Россией.

Санду и Нэстасе не могут поделить власть

Президент Молдовы считает, что причиной провала стали разногласия внутри ACUM, лидеры которого – Майя Санду и Андрей Нэстасе – не могут поделить власть между собой. Он напомнил, что лидеры ACUM допустили непозволительные нападки в СМИ как по отношению к нему, так и к социалистам. «Последней каплей стало выступление лидеров блока против святого для нас праздника – Дня Победы. Чего только стоят заявление Санду и ее коллег, что «в этой войне нет победителей», их призывы к ликвидации молдавской государственности, объединению с Румынией, антироссийские лозунги, с которыми они выступают», – добавил президент.

Наладить отношения с Россией

«Я убежден, что будущее правительство должно наладить отношения с Россией, охладевшие при прежней власти, которая проводила антироссийскую политику. Спасать ситуацию приходилось мне, но так не должно быть», – констатировал глава государства. Он высказал предположение, что «за две недели, которые остались от срока, отведенного на формирование правящего большинства и правительства, позиция ACUM вряд ли изменится». По его мнению, в этой ситуации президенту придется распустить парламент.

Нежелательный сценарий для Молдовы

Додон считает досрочные выборы нежелательным сценарием для Молдовы, которая переживает тяжелый экономический кризис после десятилетнего правления коалиции проевропейских партий. «Эти выборы обойдутся примерно в 100 млн лей [около €5 млн], которые нужно будет выделить из госбюджета. Если они не изменят существенно расклад в парламенте и прошедшие в него партии не договорятся, это грозит разрухой для страны», – подытожил президент.

РМ заинтересована в сотрудничестве c ЕАЭС

Президент Молдовы заявил о заинтересованности республики в расширении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«Для нас очень интересны все интеграционные процессы, которые происходят в рамках ЕАЭС. Мы единственная страна, которая получила статус наблюдателя при этой организации, будем работать в этом направлении дальше», – сказал Додон в интервью.

Наталья Киркэ