Выйти замуж и выйти на пенсию — что раньше?

Страшно кардинально менять жизнь, когда тебе перевалило за шестьдесят? Страшно! Наши герои, Надежда Семеновна и Константин Олегович, рискнули — и недавно отметили вторую годовщину свадьбы. Мы побеседовали с новобрачной о создании новой семьи в зрелом возрасте, а специалисты рассказали нам, какие подводные камни могут ждать партнеров старше 60 лет.

Надежде Семеновне исполнилось 69 лет, и последние два года она живет с новым мужем — познакомились случайно, но с тех пор больше не расставались.

— Для вас это второй брак? А для Константина?

— У меня была очень тяжелая жизнь, о ней даже вспоминать лишний раз не хочется. С первым мужем я рассталась очень давно, он совершенно непристойно себя вел. У Константина судьба сложилась так, что он 20 лет жил с женщиной, но гражданским браком, детей у него нет, а теперь эта женщина умерла. Так что остался он совсем один.

— Как развивались ваши отношения?

— Очень скоро стали мы жить вместе с Костей. У него старенькая мама, так что я сразу взяла хозяйство в свои руки. Мне было 67 лет, ему — 58. Он испугался, что я могу уехать, вернуться на Дальний Восток, где я раньше жила. Начал разговоры: мол, давай зарегистрируемся! Сначала я не воспринимала это всерьез: говорю, давай не будем людей смешить, ну какие могут быть свадьбы! В итоге все-таки уговорил. Теперь друг без друга никуда — везде ходим за ручку, везде только вдвоем.

— Ну а как ваши родные, ваши дети отнеслись к новому члену семьи?

— Моя семья прекрасно его встретила. Одному моему внуку 23 года, другому 20 лет, они живут на Дальнем Востоке. Старший сказал: «Владивосток падает от того, что бабушка уехала в Москву и вдруг вышла там замуж!». В Москве дочь сказала: «Я своего папу толком не помню, а Константин — вроде как папа теперь». Старшая внучка Настя, ей 19 лет, называет его дедулей. Ну а малышка, которая родилась, когда мы с Костей познакомились, вообще жизни без него не помнит. И он тоже очень полюбил моих родных, готов помогать им, что-то делать для них. Сын очень доволен, дочь тоже за меня рада. Теперь хочется жить, хочется внучку отдать замуж, правнуков дождаться!

Всем друзьям, с кем давно не виделись, я отправила фотографии. И никто никак меня не обидел, наоборот, все говорят: какая ты умница, какая ты молодец! Знаете, одиночество — это страшно. Все-таки дети — это совсем другое, у детей свои семьи… Собственная половинка — это очень важно. Он заболел — я рядом. Со мной что-то случилось — он тоже рядом. Надеюсь, что мы еще долго так проживем. Свекровь, мама Кости, уже умерла, так что мы остались одни.

— Вам не страшно было так кардинально менять жизнь?

— Хочу рассказать историю. У меня есть подруга, ей 74 года. Она живет одна. И когда мы с ней созваниваемся, она все время повторяет: как страшно быть одной! Когда наступает ночь — и ты одна. Когда тебе плохо — и не с кем поделиться. Так что если ты уверен в человеке, то мой совет только один: конечно, надо выходить замуж и не оглядываться на стереотипы. Если человек живет один, он стареет. Лишние раздумья — только лишние проблемы. Да, конечно, можно ошибиться… Но в конце концов все мы ошибаемся, никто не застрахован.

— Ну а что вы теперь, с высоты своего опыта, можете порекомендовать и своим ровесникам и более молодым людям?

— Надо рассчитывать на себя. Не стоит ждать, что кто-то принесет счастье в клювике, надо проявлять инициативу. Мы с мужем стараемся понимать друг друга. Конечно, есть проблемы. Когда ты молодой, то очень быстро идет притирка характеров, а в нашем возрасте все гораздо сложнее. У него свои бытовые привычки, свои взгляды, а у меня свои. Однако если тебе дорог этот человек, ты стараешься его понять — и вот тогда начинаешь жить по-настоящему. Потому что тут уже нет места полутонам и оговоркам: либо ты принимаешь человека целиком, со всеми его недостатками, либо расстаешься с ним.

Сейчас пересматриваю свадебные фотографии и радуюсь: такие мы там счастливые! Хочется жить этим моментом, а не загадывать — что будет потом, когда мы будем старыми… Тем более это еще очень нескоро.

Главное — разрешить самому себе новую личную жизнь

Распространенные в народе поговорки вроде «замуж поздно, сдохнуть рано» привели к тому, что многим людям элегантного возраста, даже если они встретили достойного человека, и думать смешно о женитьбе: мол, поезд давно ушел!.. По мнению психолога, такой настрой, даже если человек сам себе не отдает в этом отчета, способен очень сильно тормозить личную жизнь.

— Основная проблема браков пожилых людей не возраст как таковой, а сомнения в собственном праве на счастье и, главное, на возможность его получить. Если человек был несчастлив в предыдущем браке, то он может заранее скептически отнестись к перспективе новых отношений и просто не позволить себе увлечься: мол, нет в этом браке ничего хорошего, я там уже был! Если же мы говорим о холостяках, то большое значение играет привычка — когда ты много лет живешь один, то просто не хочешь ни под кого подстраиваться и никого впускать в свою жизнь. Кстати, с этой проблемой часто приходят и достаточно молодые люди, те, кому 30–40 лет, — объяснила психолог Анастасия Александрова.

По ее словам, современная тенденция — первым делом самореализация, а уж создание семьи потом — сослужила скверную службу и привела к тому, что до создания семьи в итоге дело доходит далеко не у всех. Дело в том, что при заключении браков в юном возрасте — в 20–25 лет, как было принято еще полвека назад, — у людей не успевает выработаться привычка жить самостоятельно, в одиночестве, и жить гармонично. Большинство просто перекочевывало из одной семьи, родительской, в другую — собственную. Современные же люди успели распробовать удовольствие самостоятельной взрослой жизни, и расставаться с ним спешат далеко не все. И если проблема «я привыкла жить одна, не хочу ни под кого подстраиваться» все чаще возникает даже у тридцатилетних женщин, то что говорить о тех, кому исполнилось 50–60 лет?

— Начинать романтические отношения, особенно в таком возрасте, нужно с правильным настроем. Нужно понимать, что придется менять свои привычки, нужно закрывать глаза на какие-то слабости другого человека… Особенно сложно это дается тем, у кого нет детей, ведь у них в принципе нет привычки жить интересами другого человека. Тем, кто вступает в повторный брак, может быть легче, если они правильно настроятся на перемены, — продолжает Александрова.

Овдовевшим людям, которые решились на новую женитьбу, психолог рекомендует особенно внимательно проанализировать свои чувства: нет ли соблазна заменить новым супругом умершего? Если ловите себя на мыслях вроде «Петр такой же хозяйственный, как был Василий», то это тревожный сигнал — со временем можно начать сравнивать людей, и сравнения почти всегда будут в пользу покойника.

Постельный режим

По данным Центра социальных исследований РАНХиГС, в 65–69 лет около 33% россиян продолжают жить активной половой жизнью. В возрасте 70–74 лет их количество снижается до 16%, и только 6% пенсионеров могут похвастаться регулярным сексом вплоть до 79 лет. Как объяснил сексолог-психотерапевт Александр Полеев, одна из главных проблем — принятые в обществе стереотипы и, как следствие, психологический настрой.

— В России все еще господствует идея, что секс — это для молодых, а людям старше 60 лет надо уже забыть о потребностях своего тела и думать о душе. Это неправильно. Во Франции или в Германии, а особенно в Китае, специалисты берут курс на продление сексуальной жизни населения до 70–75 лет. В нашей стране разговоры о сексе пенсионеров звучат почти смешно, а на практике интимные отношения весьма скромные, особенно у женщин. Дело в том, что после менопаузы многим женщинам обязательно нужна гормональная заместительная терапия для устранения сухости влагалища или поддержания тонуса. Мужчинам же необходимы специальные гели с тестостероном и витаминные комплексы. Все это довольно дорогие препараты, и мало кто из пожилых россиян вообще задумывается о решении своих интимных проблем, — считает сексолог.

По его словам, в восточной части нашей страны — ближе к Китаю — поддержка сексуальной функции организма более распространена, поскольку там люди перенимают отличный опыт китайцев.

— Мы абсолютно зря считаем, что после 60 лет секс не нужен. В Германии, например, очень популярны курсы по подготовке к сексу после климакса. Однако гармоничнее всего будут развиваться сексуальные отношения пары, которая прожила вместе много лет: хотя ощущения становятся менее яркими, близость все еще очень важна. Тем, кто нашел нового партнера в зрелом возрасте, будет сложнее, но тоже вполне возможно наладить хорошую интимную жизнь и приспособиться. При необходимости можно использовать прямые стимуляторы для мужчин. Лучше все-таки выбирать партнера среди ровесников, поскольку при половом акте с молодой женщиной пожилой мужчина рискует слишком сильно нагрузить организм, делать то, что ему не по силам, и в итоге спровоцировать проблемы со здоровьем, — продолжает консультировать Полеев.

Среди не самых очевидных рекомендаций любовникам элегантного возраста сексолог назвал тщательный выбор препаратов от давления — многие лекарства подавляют эрекцию у мужчин, а российские современные терапевты не учитывают этот фактор при назначении. Кроме того, сексом в старшем возрасте специалист порекомендовал заниматься в полной темноте — ведь даже если женщина все еще чувственна и хочет близости, она может стесняться своего увядающего тела и, как следствие, не может раскрепоститься перед партнером.

При наличии заболеваний, которые не позволяют поддерживать привычный ритм сексуальных отношений, можно пересмотреть свои взгляды на секс. Мужчинам, которые столкнулись с возрастной импотенцией или нестабильной эрекцией, специалисты рекомендуют уделить больше внимания техникам орального секса или мануальной стимуляции эрогенных зон женщины — весьма кстати может оказаться необычный массаж. Рекомендуется, чтобы половая жизнь после 50 лет была регулярной, поскольку длительные паузы могут оказать негативное влияние на сексуальное здоровье как таковое. Если мужчина 60–65 лет жил без секса несколько лет подряд, то существует риск, что при возникновении новых отношений эрекция не восстановится — ведь организм привык к «отдыху».

Дарья ТЮКОВА.