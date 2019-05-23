Почетный караул опять подвел президента: удостоверение оказалось на полу

Зеленский вступил в должность президента Украины. Как и обещала команда нового главы государства, инаугурация не обошлась без сюрпризов. К Верховной раде Зеленский отправился пешком, по пути принимая поздравления и наставления сограждан. В зале заседаний он был более жёсток, да и окружающим депутатам и членам правительства было не до улыбок…

Прочитав присягу на верность украинскому народу и получив президентскую булаву, Зеленский с ходу объявил о роспуске Верховной рады. Также он сообщил, что готов на все, лишь бы завершить конфликт на юго-востоке страны. В том числе он может пожертвовать своей популярностью, рейтингами, и если будет нужно — «без колебаний готов потерять свою должность».

Заявление Зеленского прокомментировал начальник политуправления армии ДНР Эдуард Басурин. По его словам, в вопросе установления мира самое главное — желание. «Порошенко пять лет назад заявлял, что войны не будет, а она до сих пор длится. Поэтому кроме заявлений должно быть действие. Сейчас нужно определиться, кто будет вести переговорный процесс и какие им будут поставлены задачи. Будут действия — будем говорить», — подчеркнул он.

На слова украинского лидера обратили внимание и в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также считает, что конфликт должен решаться в соответствии с Минскими соглашениями. Он сообщил, что Владимир Путин не будет поздравлять украинского президента с инаугурацией, но поздравит его с первыми успехами «в деле нормализации российско-украинских отношений».

Кроме Верховной рады «роспуск» ожидает и кабмин. Некоторых министров Зеленский предложил отправить в отставку уже сейчас. Среди них — глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак и генпрокурор Юрий Луценко, которого очень хотел оставить на этой должности Игорь Коломойский. На прошлой неделе Зеленский провел двухчасовую беседу с генпрокурором. Думали, что они договорятся. Но сейчас президент обозначил свою позицию категорично: Луценко — это представитель старой команды, а система требует обновления. Кстати, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на прошлой неделе посоветовал Зеленскому избавиться в своем окружении и от самого Коломойского. Якобы после возвращения на родину олигарх стал угрожать американским гражданам — его клиентам Льву Парнасу и Игорю Фруману.

На инаугурации Зеленского не обошлось без очередного «предзнаменования». Помните, как на присяге Виктора Януковича перед ним захлопнулись двери Верховной рады, а к ногам Петра Порошенко упал военнослужащий почетного караула? В этот раз пострадало президентское удостоверение. Вступающий в должность президент положил только что полученный документ на специальную подушечку, которую держал солдат почетного караула, а тот при развороте уронил его на пол. Его быстро подобрали и вернули на место. Но к чему бы это?..

Андрей БУЗАРОВ, член Общественной палаты при МИД Украины, прокомментировал главные посылы президентской речи Зеленского:

— Речь Зеленского, в отличие от речи предыдущего президента, была объединяющей. Здесь не было акцента на какую-либо одну часть Украины, поскольку Порошенко фактически открыто делал ставку на западную часть Украины, когда решал вопросы языка, церкви и другие аспекты. Зеленский наконец открыто начал говорить о переселенцах и дал понять, что о них никто не забывает. Во-вторых, некоторые фразы он демонстративно произносил на русском языке, и это очень важно для русскоязычной части Украины. Зеленский четко поставил задачу по прекращению огня.

Что касается Коломойского, то я не исключаю, что ближайшее окружение Трампа серьезно взялось за него. Но я думаю, что они отличают Коломойского от Зеленского — это две разные фигуры. Да, возможно, какое-то влияние он на президента и имеет, но я не думаю, что оно колоссальное. А то, что американцы открыто пошли против украинской команды, которая была связана с предыдущей администрацией президента США, — это уже понятно. Но я думаю, что Коломойский — человек опытный и сможет найти точки соприкосновения с американцами даже в таких сложных условиях.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.