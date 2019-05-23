В театре «С улицы Роз» премьера

Эту историю большинство из нас помнит со школьных лет. Приключения двух, по капризу природы похожих, как близнецы, мальчишек, только один – принц крови, наследник английского престола Эдуард, а другой – оборвыш Том Кенти, выросший в лондонском квартале под говорящим названием «Двор отбросов».

Волею судьбы ребята случайным образом поменялись местами. Принцу довелось пожить жизнью простого бедняка, а бывшему бедняге Тому освоить жизнь при королевском дворе.

Узнали? «Принц и нищий» – первый и самый известный исторический роман Марка Твена, визитная карточка писателя. В книге с иронией описаны недостатки и нелепости несовершенной английской государственной и судебной системы XVI века. В финале выясняется, что избалованный Эдуард многое понял, окунувшись в жизнь бедняков, а Том Кенти прекрасно сориентировался в том, как сделать управление государством более рациональным. Роман многократно переиздавался на разных языках, выдержал целый ряд экранизаций.

А теперь его герои ожили на сцене Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз». И хотя действие происходит в эпоху позднего Средневековья, у заслуженного деятеля искусств РМ Юрия Хармелина получился необычайно актуальный спектакль, рассказывающий про наши сегодняшние реалии. Хотя постановщик утверждает, что к этому не стремился, но… Как известно, если ты не будешь заниматься политикой, она займется тобой. И потому так до боли знакомы зрителям картины полного непонимания теми, кто живет во дворце, проблем и нужд простых людей. Когда выясняется, что королевская казна абсолютно пуста, потому что нужно содержать огромную армию слуг, но снизить налоги с бедняков нет никакой возможности – это единственный способ пополнить бюджет, публика, конечно, смеется, да только смех этот – сквозь слезы. Все до боли знакомо, как и многие другие коллизии. Спектакль остроумно оформлен (сценограф – Наталья Силина), особую атмосферу создает музыкальное сопровождение – заслуженный артист РМ Василий Павленко построил его на старинных английских балладах. Практически все роли в постановке – характерные, и актеры просто купаются в своих образах. Хитрый царедворец лорд Гердфорд Василия Павленко спит и видит, как бы прибрать к рукам власть после смерти старого короля, и ради этого готов на все. Лорд-казначей Вячеслава Азаровского, как попугай, твердящий: «Денег нет!». Исполненный важности, недалекий, но исполнительный служака лорд Сент-Джон Дмитрия Херсуна. Отец Тома Кенти Джон Богдана Хорохорина, готовый ради нескольких монет написать донос на собственных жену и дочь. Джоана, мать Тома Анастасии Неприцкой, как тигрица, защищающая сына от любых нападок… Много добрых слов можно сказать о любом актере, а спектакль очень густонаселенный, причем многие предстают сразу в двух образах – и нищих, и придворных. А в массовых сценах заняты и студенты театрального факультета Славянского университета, только осваивающие премудрости актерского мастерства.

И тут самое время поговорить о главных героях. Принц Эдуард – Максим Густой, как и его брат-близнец Дмитрий – Том Кенти пока заканчивают второй курс, и для них это первые главные роли. И, несмотря на вполне понятное волнение, некоторую скованность, ребята достойно выдержали очень сложное испытание. Дебют можно считать вполне состоявшимся.

Эта премьера стала своеобразным подарком режиссеру к его юбилею. Как раз сегодня Юрий Аркадьевич Хармелин отмечает свое 65-летие. Редакция «МК» в Молдове от души поздравляет давнего доброго друга нашей газеты. Желаем здоровья и новых творческих успехов!

Елена Ройтбурд