Деньги из сомнительных фондов предложили кишиневской мэрии

Не будет в столичном микрорайоне Ботаника отремонтированных подземных переходов. Их привести в порядок за счет партии предложил Илан Шор. Исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну отказался от услуги.

В минувший вторник временный градоначальник заявил, что «мэрия не примет этот предвыборный подарок». И.о. главы столицы сообщил: в этом году на ремонт восьми подземных переходов планируется выделить десять миллионов леев. «Я считаю, что любые инвестиции в проекты по развитию города должны быть сделаны из законных и прозрачных источников, а не из сомнительных фондов», – отметил и.о. мэра.

А ведь еще в понедельник он не так решительно был настроен против инициативы Шора. Кодряну на еженедельном совещании в мэрии сообщил, что видел послание к руководству города только в прессе, причем, как оказалось, мэр Оргеева такой не один. «У нас много обращений, в том числе от экономических агентов. Мы отправили уведомления о расторжении контрактов предпринимателям, которые арендовали помещения в переходах, находящихся в плачевном состоянии. Сейчас получили обращения от бизнесменов, готовых на свои деньги содержать переходы». Интересно, как в мэрии будут всех проверять на степень «чистоты» этих средств?

Шор тут же ответил градоначальнику на странице своей партии в Интернете. «Город давно находится в разрухе, а подземные переходы не только ужасны на вид, но и небезопасны сами по себе для использования. И мы не думали, как вы, о выборах, когда модернизировали переход в Аэропорту. Мы думали о людях, о их безопасности», – написал Шор. Он, напомним, в 2017-м осужден к 7,5 годам заключения, но отпущен под судебный надзор до окончательного решения Апелляционной палаты. Шора обвиняют в отмывании пяти миллиардов леев из Banca de Economii.

Евгений Гольша