Советники-социалисты заявили о неудовлетворительной работе городских служб

В понедельник после оперативного заседания руководителей основных городских служб примэрии состоялась пресс-конференция, которую провели глава фракции ПСРМ в муниципальном совете Динарий Кожокару и советник Виталий Мукан. Основной темой пресс-конференции стала неудовлетворительная работа муниципальных предприятий.

Претензии советников касались ремонта и поддержания дорог в удовлетворительном состоянии, на что из муниципального бюджета было выделено 400 миллионов леев. В то время как муниципальные предприятия могут и должны сами выполнять все работы, 300 миллионов леев из этой суммы были отданы частным экономическим агентам. Таким образом, из-за нецелесообразного использования выделенных на ремонтные работы средств муниципальные предприятия остаются без финансирования, на что указал советник от ПСРМ Виталий Мукан: «На ремонт и поддержку инфраструктуры выделено 72 млн леев, из них только 26 млн леев для муниципального предприятия Exdrupo, которое проводит аукционы и отдает заказы экономическим агентам. 15 млн леев выделено для муниципального предприятия Lumteh, но и в данном случае работы проводят другие экономические агенты».

Глава фракции ПСРМ Динарий Кожокару также отметил, что в столице есть свои предприятия по производству асфальта, есть муниципальные структуры, специализирующиеся на ремонте дорожного покрытия, есть и лаборатории, но при этом все работы почему-то проводят частные экономические агенты. Указал Кожокару и на то, что в столице 54 муниципальных предприятия и полная неразбериха с тем, какие задачи каждое из них выполняет. Пока в этом не будет полной ясности, невозможно будет решать городские проблемы, которых очень много во всех областях.

Прокомментировали советники и вопрос разметки дорог. По словам Виталия Мукана, то, что говорит руководство примэрии о разметке дорог и необходимости для этого качественного асфальта, не соответствует действительности. Подтверждает это и глава фракции ПСРМ Динарий Кожокару, который сообщил присутствующим, что деньги на разметку, а также на установку освещения были выделены, но до сих пор ничего не было сделано: «Могу показать фотографии, где дороги не отремонтированы, а разметка нанесена по ямам, а там, где действительно существует необходимость в разметке, ее нет. Должно быть установлено и освещение, но в итоге мы видим, что кто-то на всем пиарится, а работа не выполняется. Также может в один день выясниться, что деньги были распределены через разные компании и ничего не сделано. Потом на оперативных заседаниях нам сообщают о статистике по авариям».

Советники-социалисты потребовали от примэрии целесообразного использования выделенных средств. На пресс-конференции были выдвинуты требования и к муниципальным предприятиям, которые должны проводить все ремонтные работы в муниципии своими силами, а не привлекая для этих задач частников. Кроме того столичные службы в кратчайший период должны представить отчеты о том, какую необходимую технику нужно обновить, а что нужно закупить. Примэрия же в свою очередь должна произвести закупки той техники, на которую финансирование уже было выделено.

Не могли советники в этой связи не коснуться на пресс-конференции ремонтных работ, проведенных совсем недавно на главной улице Кишинева: «Власти говорят, что бульвар Штефан чел Маре был плохо отремонтирован и является проблемным, но они не говорят, что данный бульвар входит в проект по ремонту шести улиц. А работы проводились компанией, которая вообще не должна была заниматься данным вопросом. Следующий примар придет и, как и все прошлые руководители, скажет, что ничего не знает и проблемы надо решать по новой», – считает Мукан. А глава фракции ПСРМ считает, что, если примар поменялся, а проблемы остались, значит – у кого-то есть свои интересы. И с этим трудно не согласиться.

Наталья Киркэ