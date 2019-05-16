В акции «Бессмертный полк» в Молдове приняли участие около 150 тысяч человек

Во всех городах и районных центрах Молдовы 9 мая прошли акции, посвященные Дню Победы. Жители республики чествовали живущих ныне ветеранов Великой Отечественной войны и чтили память погибших героев.

Чтить память

Масштабные мероприятия по случаю Дня Победы прошли в Бессарабке, Штефан-Водэ, Сынджерей, Флорештах, Единцах, Дондюшанах, Чадыр-Лунге, Сороках, Дрокии, Кагуле, Резине, Ниспоренах и в других населенных пунктах.

Всего по стране, по приглашению президента РМ Игоря Додона и при содействии Партии социалистов, в марше «Бессмертный полк», а также в других акциях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 150 тысяч человек.

Депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и «Молодой Гвардии» во главе с председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный 9 мая почтили память героев Великой Отечественной войны на Мемориале «Вечность».

«Все больше лет отдаляют нас от тех дней Великой Победы, когда был положен конец страшной войне, унесшей жизни десятков миллионов людей. Однако мы помним о героизме тех, кто приближал победу на фронтах, трудился в тылу, сражался в партизанских отрядах. Мы преклоняемся перед ними и будем чтить их память», – сказала Зинаида Гречаный.

Передать молодым вахту памяти

Во время акции «Бессмертный полк» многие участники высказывались о своем отношении к организованным мероприятиям. Посол Белоруссии в Молдове Сергей Чичук, принявший участие в шествии, посвященном Дню Победы, сказал: «Раньше было такое выражение, оно есть и сейчас – передать молодым вахту памяти о той войне. Это действительно так, и нужно это делать. Нынешнее поколение не так много знает, именно поэтому такие мероприятия очень важны в плане передачи этих знаний. Всего, что бы мы ни делали, будет мало, чтобы отдать дань подвигу наших предков. Подобных мероприятий должно быть значительно больше. В этом году и Беларусь, и Молдова отмечают 75-летие освобождения от фашизма».

Историю нужно знать

А вот как выразил свое отношение к празднованию Дня Победы депутат Партии социалистов Гайк Вартанян: «Самое главное – чтобы дети знали и помнили о подвигах наших дедов. Важно не забывать эту дату, чтобы такие страшные вещи не повторились. Историю нужно знать, помнить и чтить. День Победы – один из тех священных праздников, который пережил все политические события и переживёт ещё не одно поколение».

Помнить подвиги предков

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов также принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. «Очень приятно видеть сегодня много молодых людей, родителей с детьми. Детям необходимо показывать и объяснять, что происходило 75 лет назад, какой ценой далась эта свобода. В этом и заключается преемственность поколений. Очень важно, чтобы молодежь знала подвиги своих предков, которые прошли через жуткие испытания», – подчеркнул Васнецов.

Наша общая победа

Правду об этой войне нужно передавать из поколения в поколение, считает депутат Партии социалистов РМ Владимир Головатюк.