Зинаида Гречаный: «Мы преклоняемся перед героями»
16 мая
17:10 2019
В акции «Бессмертный полк» в Молдове приняли участие около 150 тысяч человек
Во всех городах и районных центрах Молдовы 9 мая прошли акции, посвященные Дню Победы. Жители республики чествовали живущих ныне ветеранов Великой Отечественной войны и чтили память погибших героев.
Чтить память
Масштабные мероприятия по случаю Дня Победы прошли в Бессарабке, Штефан-Водэ, Сынджерей, Флорештах, Единцах, Дондюшанах, Чадыр-Лунге, Сороках, Дрокии, Кагуле, Резине, Ниспоренах и в других населенных пунктах.
Всего по стране, по приглашению президента РМ Игоря Додона и при содействии Партии социалистов, в марше «Бессмертный полк», а также в других акциях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 150 тысяч человек.
Депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и «Молодой Гвардии» во главе с председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный 9 мая почтили память героев Великой Отечественной войны на Мемориале «Вечность».
«Все больше лет отдаляют нас от тех дней Великой Победы, когда был положен конец страшной войне, унесшей жизни десятков миллионов людей. Однако мы помним о героизме тех, кто приближал победу на фронтах, трудился в тылу, сражался в партизанских отрядах. Мы преклоняемся перед ними и будем чтить их память», – сказала Зинаида Гречаный.
Передать молодым вахту памяти
Во время акции «Бессмертный полк» многие участники высказывались о своем отношении к организованным мероприятиям. Посол Белоруссии в Молдове Сергей Чичук, принявший участие в шествии, посвященном Дню Победы, сказал: «Раньше было такое выражение, оно есть и сейчас – передать молодым вахту памяти о той войне. Это действительно так, и нужно это делать. Нынешнее поколение не так много знает, именно поэтому такие мероприятия очень важны в плане передачи этих знаний. Всего, что бы мы ни делали, будет мало, чтобы отдать дань подвигу наших предков. Подобных мероприятий должно быть значительно больше. В этом году и Беларусь, и Молдова отмечают 75-летие освобождения от фашизма».
Историю нужно знать
А вот как выразил свое отношение к празднованию Дня Победы депутат Партии социалистов Гайк Вартанян: «Самое главное – чтобы дети знали и помнили о подвигах наших дедов. Важно не забывать эту дату, чтобы такие страшные вещи не повторились. Историю нужно знать, помнить и чтить. День Победы – один из тех священных праздников, который пережил все политические события и переживёт ещё не одно поколение».
Помнить подвиги предков
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов также принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. «Очень приятно видеть сегодня много молодых людей, родителей с детьми. Детям необходимо показывать и объяснять, что происходило 75 лет назад, какой ценой далась эта свобода. В этом и заключается преемственность поколений. Очень важно, чтобы молодежь знала подвиги своих предков, которые прошли через жуткие испытания», – подчеркнул Васнецов.
Наша общая победа
Правду об этой войне нужно передавать из поколения в поколение, считает депутат Партии социалистов РМ Владимир Головатюк.
«Некоторые телеканалы говорили, что сегодня день окончания Второй мировой войны. Это не так. Сегодня День Великой Победы. Победы в Великой Отечественной войне. Тогда молдавский народ был частью великой страны, и это была наша общая победа. Сегодня пытаются исказить правду, исказить, что это была за война. Ведь это была война не за захват территории, не за изменение политического строя, это была война на уничтожение, на уничтожение целых народов – и это страшно. Эту правду нужно передавать из поколения в поколение, об этом нужно рассказывать детям, внукам, ибо это была война между добром и злом, между будущим и прошлым, между светлым и черным. Это надо помнить. Это была наша война, и мы были победителями», – отметил политик.
Правда всегда побеждает
С кем правда, тот всегда побеждает, убежден депутат Партии социалистов РМ Богдан Цырдя. «Война вошла в каждый дом. У каждой семьи война отняла отцов, матерей, внуков, детей. Эта война оставила глубокие раны в душах всех жителей Молдовы. Нужно помнить этот день, потому что мы победили.
Казалось бы, шансов нет. Казалось бы, вся Европа, все «силы тьмы», все промышленные державы объединились против нас. И вот мы, образно говоря, с сохой, победили их, потому что с нами была правда, с нами был Бог. Так было, так есть и так будет. С кем правда, тот всегда побеждает, а с кем Бог, тот всегда впереди», – заключил политик.
Война – это трагедия
Председатель Союза офицеров РМ, генерал Виктор Гайчук, принявший участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, сказал: «Все страны мира участвовали в этой кровавой войне. Конечно, я горд тем, что служил в Советской Армии, в той армии, которая победила фашизм, в той армии, которая подняла Знамя Победы над Рейхстагом. Мы должны сделать все, для того чтобы был мир на земле. Самое важное – не допустить повторения. Очень много граждан всего постсоветского пространства погибли в этой войне. Война – это ужас, это трагедия».
За будущее молдавского народа
Депутат Партии социалистов Республики Молдова Эдуард Смирнов так отреагировал на просьбу прокомментировать проходившие мероприятия: «Это большой праздник, который отмечается во всем мире, который, естественно, отмечаем и мы в Молдове. Важно то, что в годы Великой Отечественной войны, в годы Второй мировой войны был уничтожен фашизм, фашистская идеология. Именно это важно. Мы выступаем за победу, за будущее всего человечества, за будущее всего молдавского народа».
Это не должно повториться
Секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан, принявший участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, также высказал свое отношение к 9 Мая.
«Этот день заставляет нас задуматься над тем, как важен мир, как важно быть вместе и быть сплоченными. Я участвую в мероприятиях в честь Дня Победы с малых лет. Это победа над тем, что не должно больше никогда повториться», – сказал он.