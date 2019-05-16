Более 60 тысяч граждан приняли участие в акции «Бессмертный полк» и в Марше Победы, прошедших в Кишиневе под патронатом президента

Пришедшие отдать дань памяти героям прошли единой колонной от Арки Победы до Мемориала воинской славы «Вечность». Участники марша шли с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны, без подвига которых не было бы ни сегодняшней Молдовы, ни нынешней Европы.

День Победы – это общий праздник

По традиции колонну Марша Победы и «Бессмертного полка» возглавил глава государства. Игорь Додон подчеркнул, что этот День Победы – особенный, ведь в этом году наша страна отмечает знаменательную дату: 75-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Президент подчеркнул важность того, что этот традиционный Марш Победы проходит вне политики, без партийной символики, потому что День Победы – это общий праздник и праздник каждого.

В то же время президент приветствовал то, что в Марше Победы принимает участие большое количество маленьких детей и школьников, потому что это – урок патриотизма и дань памяти нашим предкам, победившим в ВОВ.

«Я думаю, что это хорошо, что в марше участвуют школьники. Сегодня выходной день, и это событие – важная часть патриотического воспитания. И то, что в марше участвуют сотни школьников, – это очень хорошо и важно, потому что молодежь должна знать и помнить об этом историческом событии. К примеру, мои дети тоже принимают участие в марше», – сказал глава государства.

Вечная память героям

Президент Республики Молдова Игорь Додон 9 мая принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на Мемориале воинской славы «Вечность» по случаю Дня Победы. В мероприятии также участвовал действующий премьер-министр Павел Филип, депутаты парламента, ветераны и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдове. Глава государства подчеркнул, что мы должны уважать героизм и самопожертвование ветеранов Великой Отечественной войны и хранить память о тех, кто отдал свои жизни в боях за Великую Победу.

«Вечная память героям-победителям! С Днем Победы!» – сказал, обращаясь к участникам церемонии, Игорь Додон.

9 мая было, есть и будет Днем Победы!

Во время Марша Победы Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов, сказал:

«Каждый год мы традиционно организуем марш Победы. Это не партийное, аполитичное мероприятие. Победа общая, она не принадлежит какой-либо партии. День Победы – это очень важное событие. 9 мая в Молдове было, есть и будет Днем Победы. Я не подписывал законопроект о том, чтобы 9 мая был Днем Европы. Я против этого. Мы можем праздновать День Европы 8 мая. Вчера были организованы определенные мероприятия по этому поводу. Мы не должны сваливать все в кучу. 8 мая – День Европы, 9 мая – День Победы», – добавил Игорь Додон.

Помимо многочисленных мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения Молдовы от фашизма, по инициативе главы молдавского государства Игоря Додона будет снят документальный фильм. «В течение последних месяцев мы проехали большинство городов Республики Молдова. После 9 мая мы будем продолжать шествия по городам и селам Молдовы. 24 августа мы планируем проведение крупных мероприятий в Кишиневе и других населенных пунктах. Будет показан документальный фильм, который снимается по инициативе президента, об освобождении Кишинева. Мы получили доступ к архивам Советского Союза от руководства России. Фильм будет показан 24 августа», – рассказал Игорь Додон.

Под эгидой президента

Вечером 9 мая Игорь Додон принял участие в концерте, приуроченном ко Дню Победы.

Десятки тысяч жителей и гостей столицы пришли на замечательный концерт, организованный ко Дню Победы на Площади Великого Национального Собрания в Кишиневе под эгидой президента Республики Молдова. На сцене выступили Президентский оркестр и молдавские артисты: Нелли Чобану, Оля Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project, а также специальная гостья, известная российская певица Валерия. Атмосфера на концерте была особенной. А кульминацией праздника стал грандиозный фейерверк. В завершение мероприятия глава государства еще раз поздравил всех с Днем Победы.

Благодарность ветеранам за их героизм

В тот же день глава государства принял участие в праздничном концерте в городе Бельцы по случаю Великой Победы. Атмосфера на концерте была потрясающей, зрители хором пели песни военных лет вместе с молдавскими артистами и специальной гостьей из Российской Федерации – Валерией. Глава государства поздравил всех с праздником и поблагодарил ветеранов за их преданность и героизм, продемонстрированные на полях Великой Отечественной войны. Игорь Додон также подчеркнул, что мы должны чтить День Победы и быть признательными нашим предкам, которые прошли через горнило самой кровопролитной войны.

Не позволим оскорблять память

«Все наши ветераны, которые воевали, в том числе те, которых уже нет с нами, – они живы, пока есть память о них. Ветераны – это наши воспитатели, именно они учили нас патриотизму – и представителей моего поколения, и более молодых людей. Это обеспечивает мир на нашей земле, на молдавской земле. Я уверена, что это обязательно нужно сохранить для будущих поколений», – сказала Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный и добавила, что наша страна очень нуждается в возрождении патриотического воспитания молодого поколения. К сожалению, эта традиция была утеряна за годы независимости Молдовы, сказала она.

Зинаида Гречаный убеждена, что мы не можем позволить оскорблять память наших воинов. 9 мая наш народ празднует День Победы – один из самых святых праздников для нас. В Молдове нет семьи, которая бы не пострадала в войне. Эта война для нашего народа по-настоящему стала Великой Отечественной. В этом году мы отмечаем 75 лет освобождения Молдовы от фашизма. Наша страна была избавлена от чудовищного режима. Более 300 тысяч наших соотечественников сражались в рядах победоносной Красной Армии. 20 уроженцев Молдовы получили звание Герой Советского Союза.

«Мы – народ-победитель. Мы не позволим, чтобы нас отнесли к числу “проигравших”. Мы никогда не позволим переписывать нашу славную историю. Мы не позволим оскорблять память наших воинов и сносить памятники военному периоду. 9 мая для нашего народа останется Днём Победы. Ветераны войны – те, кто принёс на нашу землю мир и свободу, ещё живут среди нас. Наш общий святой долг – окружить их вниманием и заботой, воспитать на примере их подвига молодое поколение. В этот день мы будем со слезами на глазах вспоминать ушедших и радоваться, что мы победили.

Никто не забыт, ничто не забыто! Вечная слава героям!» – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Наталья Киркэ