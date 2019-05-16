Власти мечтают раздробить левый электорат

Руслан Попа, он же Руслан Велес, он же бывший социалист, он же экс-активист Гражданского конгресса, он же в прошлом коммунист-реформатор, обратился к населению посредством социальных сетей, где приглашает на «Съезд бывших граждан СССР».

Распространенный текст, как минимум, вызывает недоумение и неприятные ассоциации. «Славянские народы истребляют. Настал час дать отпор! Каждый из нас остался один на один с тьмой. В войне нас одолеть не смогли. Вместо пуль и бомб враг пустил в ход дезинформацию, культ потребления и моральное разложение общества. Но невозможно уничтожить великую силу, благословленную Богом. Дать отпор тотальному геноциду мы можем только вместе. Единственный шанс выжить – объединиться и воскресить нашу великую Родину. Восстаньте», – говорится в послании от Попы. Очень похоже на мистическое кликушество, которому подвержены маргинальные политики практически всех стран.

Однако те, кто общался с нашим героем, знают: он может быть кем угодно, но никогда не будет действовать иррационально. Его новый псевдоним или третья уже фамилия – Велес. Так в дохристианской Руси называли второго после Перуна бога в Пантеоне древних славян. Вероятно, появился заказ на то, чтобы кто-то представлял этих самых «бывших граждан СССР». Потребовалось властям в 2013-м году ослабить Партию коммунистов, и Попа со скандалом вышел из Гражданского конгресса, сформированного ПКРМ. На некоторых мероприятиях он выступал сразу после Воронина, говорил красиво, эмоционально. В июне 2014-го создал Партию коммунистов-реформаторов, набрал на парламентских выборах почти пять процентов голосов и тем самым сорвал планы ПКРМ получить в законодательном органе большее число мандатов.

Два года назад политформирование Попы прикрыли за ненадобностью. Однако президентские и парламентские выборы показали – у правящего большинства новый противник, не менее сильный, чем в прошлом коммунисты. Считается, что избиратель левого толка ностальгирует по СССР. Очень возможно, на этот электорат и нацелили Попу-Велеса. В таком случае уже в ближайшее время может появиться некая партия под вывеской, например, социалистов-реформаторов. Нетрудно догадаться, кто может стоять за этими плясками и кому такая игра на руку.

Александр Чудак