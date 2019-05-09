Старейший депутат парламента дал интервью «МК» в Молдове

Лидеры блока ACUM пригрозили ему уголовным преследованием. Чем же не угодил правым старейшина депутатского корпуса Молдовы, один из основателей Партии социалистов Эдуард Смирнов, председательствующий до избрания спикера на заседаниях парламента? С этого мы и начали нашу беседу.

Потребуется – проявлю строгость

– Что Вам ставят в вину, Эдуард Павлович?

– В блоке недовольны тем, что я не созываю новое пленарное заседание. Я даже получил соответствующее письмо от лидеров блока. По их мнению, перерыв на неопределенный срок нарушает законодательный процесс. Но позже были проведены переговоры, которые не дали результата.

Поэтому сегодня, пока нет большинства, бессмысленно собираться на заседание. Когда появится большинство, тогда и буду принимать решение.

– За последние четверть века Вы – единственный русскоязычный депутат, которому второй раз подряд выпало открывать заседание парламента. Как чувствуете себя? Как настраиваетесь?

– У меня немалый опыт в проведении больших и ответственных форумов. Немного сложно, что приходится вести заседания законодательного органа на молдавском языке. Но я практически все понимаю и стараюсь говорить правильно. Стараюсь ни на ком конкретно не сосредоточиваться, отдельных лиц не вижу. И, если потребуется, буду проявлять строгость. Есть возможность при нарушении регламента отключить с председательского места микрофон отдельного выступающего или даже всех сразу. При необходимости я обязательно ею воспользуюсь.

Настроения и нужды людей знаем

– Все партии перед выборами выдвигают какие-то социальные программы, но они ограничиваются общими словами. А у социалистов все предметно и конкретно, несмотря на отсутствие поддержки властей.

– Мы считаем: принципиально важно, чтобы экономика работала для людей. И когда правительство говорит о росте ВВП в 3-4%, граждане на себе этого улучшения не чувствуют. Нынешний режим все делает в разовом порядке, причем, как правило, перед парламентскими выборами, пытаясь привлечь избирателей на свою сторону: по 600 леев пенсионерам к праздникам, повышение пенсий, зарплат бюджетникам и т.д. Смотрите, мол, мы на вас работаем. А у социалистов есть конкретные долговременные законопроекты, потому что мы знаем настроения и нужды людей. Все документы зарегистрированы в парламенте, некоторые даже прошли рассмотрение в комиссиях и готовы к обсуждению на пленарных заседаниях. Но до этого, к сожалению, наши законопроекты не всегда доходят. Есть вопросы, которые вроде бы нельзя обойти, но работать на имидж Партии социалистов демократы не хотят. Это известные законопроекты об индексации пенсий дважды в год, о материнском капитале (в стране острый демографический кризис, а, чтобы появлялись дети, матери должны быть уверены, что получат поддержку от государства), о поддержке молодых семей. Расскажу о подготовленном лично мной законопроекте. Еще в 1995 году парламент своим постановлением уравнял в правах лиц, награжденных высшими наградами СССР, и тех, кто удостоен высших молдавских наград – «Ordinul Republicii» и ордена «Stefan cel Маге». Но обладатели молдавских наград получают 500 леев, а советских – только 100. Наш законопроект был призван исправить это положение. Это люди преклонного возраста, их осталось очень немного. Когда я готовил законопроект, на эти цели требовалось 4,5 млн леев, а через год – уже только 2,5 млн. Люди уходят. Деньги для бюджета совсем не большие. Документ даже прошел первое чтение, несмотря на отрицательный отзыв правительства. А если правительство не дает добро на законопроект, который имеет финансовую составляющую, то он, согласно Конституции, не может быть принят. В общем, налицо чисто политический подход: не поддерживать ни одно предложение оппонентов.

Мы занимаемся конкретными делами

– И в Муниципальном совете представители ПСРМ тоже заметнее всех. Даже не имея большинства, им удается реализовать многие начинания.

– Предвыборные программы многих партий нацелены на то, чтобы избиратели их восприняли положительно. Но придя в ту структуру, куда они баллотировались, и оставаясь не в большинстве, представители этих партий про свои программы забывают: мол, в меньшинстве мы все равно ничего не сможем сделать. Их цель достигнута: они получили кресла. А социалисты свои программы всегда пытаются реализовать. И даже если не удается осуществить что-то глобальное, мы делаем то, что реально. Например, детские площадки. Нас упрекают: вы хвалитесь, что это по инициативе Партии социалистов, а деньги-то из муниципального бюджета. Но добились выделения этих денег советники-социалисты! Кроме провозглашения каких-то лозунгов, мы занимаемся конкретными делами.

Полномочия президента необходимо расширить

– Партия социалистов работает в тесном тандеме с главой государства. ПСРМ даже выступает за переход к президентской форме правления. Почему?

– В своей работе и в парламенте, и на местном уровне мы берем пример с президента. Ни одно из его начинаний не остается на бумаге и носит не разовый, а системный характер. Посмотрите, как много Игорь Николаевич успел за неполные три года! И Год семьи, и Год Штефана чел Маре, и помощь малообеспеченным семьям, и деньги на операции детям, и слуховые аппараты для малышей, и сто спортивных площадок по стране. А сколько встреч и на международном уровне, и в республике – он практически каждую неделю бывает в районах. При том, что его максимально ограничили в полномочиях по сравнению с предшественниками и большинства в парламенте нет. Он человек очень энергичный, трудоспособный, обладающий мощной харизмой. По Конституции, Молдова – парламентская республика, но так было, пока президент избирался в парламенте. После того, как была восстановлена система всенародного избрания президента, он фактически уравнен в правах с парламентом. Поэтому урезать полномочия недопустимо и нужно вносить соответствующие изменения в законодательство.

Россия – стратегический партнер

– Недавно парламентская фракция Партии социалистов в полном составе совершила визит в Государственную Думу России. Как прошла эта поездка?

– Такие поездки стали традиционными. Четыре года назад мы так же ездили по приглашению партии «Справедливая Россия», сейчас нас пригласила «Единая Россия». Это хорошие встречи, общение, разговор о том, какие действия мы могли бы предпринять, если бы отношения между странами складывались более дружественно. Никто нам не диктовал, не давал указаний, как поступать в нынешней обстановке, какого вектора придерживаться, не давал оценок деятельности правительства и Молдове в целом. Да, мы проинформировали о ситуации, и нам даже предложили пригласить в Госдуму представителей других партий, что, несомненно, было бы полезно для молдо-российских отношений. Но этим господам такие поездки неинтересны. Отношение официальной Молдовы к России явно враждебное. Хотя польза от того, что делает и президент Игорь Додон, и ПСРМ в налаживании взаимодействия с Россией, очевидна. Наши страны связаны и экономически, и духовно, и исторически. И при этом никто не настаивает исключительно на российском векторе, понятно, что отношения с Европой тоже важны. Президент всегда подчеркивает: внешняя политика должна быть взвешенной, надо пользоваться выгодой со всех сторон. Поэтому логика наших оппонентов непонятна. Они могут по-разному относиться к России, могут ее критиковать, но невозможно отрицать, что сотрудничество с Россией выгодно стране, молдавскому народу. Подход правительства должен быть прагматичным.

Нужны контакты, переговоры, деловые встречи. Не хотят дружить – и не надо. Пусть эти встречи и контакты будут чисто деловыми. К примеру, в конце года истекает срок действия контракта на поставку российского газа, который в свое время заключала еще Зинаида Гречаный на посту премьера и который не раз продлевался и остается выгодным до сих пор. Но ни о каких переговорах на уровне правительства не слышно. А ведь такие контракты за один день не заключаются, они требуют серьезной подготовки. Или почему бы правительству не подключиться к решению вопросов, которыми занимается президент? Ведь устранение этих проблем очень важно для наших граждан. Возьмем амнистию трудовых мигрантов. Когда она была объявлена, территориальные организации ПСРМ превратились просто в штабы. Люди массово обращались для выяснения волнующих их вопросов. Наши активисты разработали компьютерную программу, позволяющую проверить, кому уже снят запрет на въезд в Россию, а кому еще нет, людям помогали оформить документы. То есть партия активно снизу поддерживала то, что делал президент на высшем уровне. Очевидно, что большинство жителей Молдовы высоко оценивает позицию ПСРМ по отношению к России, поэтому мы на выборах и получаем большинство голосов избирателей.

«Молодая Гвардия» – надежный резерв

– «Молодая Гвардия» – очень активное подразделение ПСРМ, тогда как молодежные организации других политформирований если и существуют, то чисто формально. Как удалось сделать ее такой?

– В «Молодую Гвардию» прежде всего входят те юноши и девушки, которые разделяют наши взгляды, поддерживают действия партии как во внешней, так и во внутренней политике. Большую роль играют и личные качества тех членов партии, которые работают с молодежью. У истоков движения стоял, например, Влад Батрынча – ныне исполнительный секретарь ПСРМ, депутат парламента, Владимир Односталко – депутат, Юрий Витнянский – член Республиканского совета партии и другие. «Молодая Гвардия» не ограничивается развлекательными мероприятиями, проводит не только КВНы, которые, кстати, пользуются большой популярностью у зрителей. Недавно провели акцию «Чистый четверг» практически во всех районах республики, помогали навести порядок в населенных пунктах. «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вальс Победы» и многое другое – все это «Молодая Гвардия». Есть даже примеры, когда ребята поступают учиться в колледжи в соседние районы, но, приезжая на каникулы, сразу приходят к нам и с охотой включаются в работу. Далеко не вся молодежь хочет уезжать за границу, поэтому и готова что-то делать для своей страны. В «Молодой Гвардии» ПСРМ и видит свой кадровый резерв. На этих ребят можно положиться. Они настоящие патриоты, хотят, чтобы на земле молдавской было хорошо, и работают для этого. Молодежь хорошо понимает, что у Молдовы есть будущее, и это будущее она стремится строить уже сегодня вместе с нами.

Елена Ройтбурд