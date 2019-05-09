Зинаида Гречаный поздравила ветеранов с Днем Победы

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла участие в торжественном приеме в честь Дня Победы, который был организован в минувшую пятницу Ассоциацией ветеранских организаций Echitate для ветеранов Великой Отечественной войны.

Зинаида Гречаный передала ветеранам искренние поздравления от президента Республики Молдова Игоря Додона и высказала слова благодарности за их вклад в Великую Победу.

«75 лет назад на территории нашей страны шли жестокие, кровопролитные бои. Еще целый год должен был пройти, прежде чем была завоевана Победа в Великой Отечественной войне. Сегодня сложно себе представить, что пережили люди, которые приближали Победу на полях этой страшной войны. Нет меры, которой можно было измерить их мужество, их стойкость и весь ужас происходивших тогда событий. Мы преклоняемся перед подвигом героев. Их осталось не так много среди нас, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать их. Мы всегда будем рядом с ними», – сказала Зинаида Гречаный после мероприятия.

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны традиционно проводится ассоциацией Echitate каждый год в начале мая. Ветераны делятся воспоминаниями, для них звучат песни фронтовых лет, в их адрес звучат теплые слова.

Ольга Виеру