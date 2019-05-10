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Газета "Кишиневские новости"

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Дружба, скрепленная в боях

Дружба, скрепленная в боях
10 мая
17:35 2019
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В Кишиневе открылась фотовыставка, посвященная Великой Победе

В канун Дня Победы президент страны Игорь Додон вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова Сергеем Чичуком принял участие в открытии фотовыставки, посвященной 75-летию освобождения наших стран от фашизма.

В мероприятии также участвовали представители аккредитованного в Кишиневе дипломатического корпуса, ветераны Великой Отечественной войны и активисты гражданского общества. Выставка разделена на две секции: «Беларусь и Молдова. Дружба, скрепленная в боях» и «Беларусь партизанская» – и являет собой дань памяти жертвам войны.

Глава государства приветствовал проведение такого мероприятия именно в год, когда Молдова и Беларусь отмечают годовщину освобождения от фашизма. Игорь Додон отметил, что в нынешнем году под его патронатом на всей территории нашей страны проходят мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Молдовы от нацистской оккупации.

Президент подчеркнул, что мы должны быть благодарны нашим предкам, прошедшим через огонь войны, и хранить память о героизме и самопожертвовании тех, кто пал на поле боя ради того, чтобы мы сегодня могли радоваться чистому небу.

В завершение мероприятия Игорь Додон пригласил всех присутствующих, включая дипломатический корпус, принять участие в Марше Победы, который пройдет 9 мая в Кишиневе.

Ольга Виеру

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