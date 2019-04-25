Муниципальные предприятия не сотрудничают между собой

О проблемах в деятельности муниципальных предприятий в Кишиневе рассказали на брифинге 22 апреля глава фракции ПСРМ в мунсовете Динарий Кожокару, а также советники Юрий Витнянский и Виталий Мукан. По словам главы фракции, сегодня все предприятия работают сами по себе, несмотря на то, что в примэрии все ведомства должны сотрудничать друг с другом.

Как прибыльное предприятие довести до банкротства?

«На прошлой неделе мы провели слушания комиссии ЖКХ по муниципальному предприятию Autosalubritate. В ходе обсуждения возникло много вопросов, в том числе: как можно было прибыльное предприятие довести до банкротства? Еще несколько месяцев назад у предприятия был минус в 4 млн леев, на сегодняшний день, при новом руководстве и благодаря сотрудничеству с фракцией ПСРМ, доход предприятия составляет 5 млн леев», – сказал Кожокару.

Он привел пример того, как предприятия по уборке не сотрудничают друг с другом. «Одно муниципальное предприятие только вывозит мусор, второе убирает лишь площадки, на которых находятся баки, третье убирает только территорию вокруг площадки. В результате, на мусорных площадках и вблизи остается мусор», – сказал Кожокару.

По его словам, фракция ПСРМ намерена каждый четверг заслушивать по одному муниципальному предприятию, чтобы разобраться в проблемах и предпринять меры для их решения. Социалист надеется и на дальнейшее сотрудничество с гражданским обществом.

Муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский отметил, что сбор, сортировка и переработка мусора позволит не только покрывать расходы муниципального предприятия, но и производить разного рода сырье, в том числе для ремонта дорог.

«Необходимо прививать культуру по сортировке мусора нашим жителям с малых лет. Мы предложим управлению образования, чтобы в учебных заведениях проводились уроки по сортировке мусора. Так мы сможем изменить ситуацию», – надеется советник.

Юрий Витнянский говорил и о проектах, на которые из муниципального бюджета ежегодно выделяется по 3 млн леев. По его словам, согласно регламенту, заявки от гражданского общества на осуществление разных проектов принимаются с 1 по 31 марта, однако заседания Муниципального совета не было с февраля.

«С одной стороны, исполнительная власть разрабатывает регламент рассмотрения проектов, с другой стороны, даже не созывает заседание Муниципального совета для утверждения этих проектов», – отметил советник фракции ПСРМ.

Советник ПСРМ Виталий Мукан указал на то, как из-за отсутствия сотрудничества муниципальных предприятий друг с другом не проводится качественный ремонт дорог.

Социалисты против нарушения закона

Глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динарий Кожокару намерен потребовать от экономических агентов, владеющих передвижными киосками, где продаются табачные изделия без соответствующего разрешения, в течение месяца убрать данный товар. Об этом говорилось во время заседания представителей постоянного бюро Муниципального совета, претур, Национального агентства общественного здоровья, Управления торговли с экономическими агентами, продающими табачные изделия.

«С 1 января 2019 года вступил в силу закон, который запрещает продажу табачных изделий в помещениях площадью менее 20 м² и на расстоянии меньше 200 м от учебного заведения или медицинского учреждения», – пояснил Кожокару.

По его словам, экономические агенты пришли на встречу с текстами различных инструкций и выдержками из законов, которые противоречат друг другу. Во время обсуждения стороны пытались прийти к компромиссу.

«Поскольку закон уже четвертый месяц не исполняется экономическими агентами, я им предложил следующее. Пусть они и дальше ведут свою деятельность, но в соответствии с законом. В течение месяца необходимо убрать табачные изделия из киосков», – сказал глава фракции ПСРМ.

«Мы не против развития экономических агентов, мы против нарушения закона. Мы выступаем за здоровое поколение, за здоровый образ жизни», – сообщил присутствующим социалист. Кожокару также предложил обсудить вариант единого вида киосков для муниципия, а также возвращения киосков по продаже газет и цветов на улицы города, соблюдая все нормы и законы.

Предсказуемое решение суда

В конце марта суд обязал Примэрию Кишинева восстановить в должности экс-главу Управления общественного транспорта Адриана Болдуреску, а также выплатить ему 477,3 тыс. леев за то, что он был лишен работы на протяжении пяти лет. Такое решение суда было предсказуемым, считает глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Динарий Кожокару: «У тех, кто сотрудничает с Демократической партией Молдовы, несмотря на проблемы с законом, все складывается хорошо.

Пример тому – история с Адрианом Болдуреску, который после увольнения был назначен и.о примара Сильвией Раду на должность главы муниципального предприятия Exdrupo. Во время предвыборной кампании на парламентских выборах он работал на ДПМ. Вот и результат».

По словам Кожокару, пока Болдуреску дружил с Киртоакэ (экс-примар Кишинева – прим. ред), он работал в примэрии, а как не нашли общий язык – сразу был уволен.

«Такая ситуация касается не только его, а и всех тех, кто работал в примэрии и был замешан в коррупционных схемах. Вскоре похожее может произойти и с теми, кто был замешан в истории с парковками. Речь об Игоре Гамрецком, однокласснике Киртоакэ», – считает глава фракции ПСРМ Динарий Кожокару.

Напоминаем, в 2014 году экс-примар Дорин Киртоакэ уволил экс-главу Управления общественного транспорта Адриана Болдуреску. Причиной стало то, что он, по словам Киртоакэ, не справился с поставленными перед ним задачами в рамках одного из проектов. В 2018 году и.о примара Сильвия Раду назначила Болдуреску руководителем муниципального предприятия Exdrupo. В январе 2019 года он подал в отставку по собственному желанию.

Наталья Киркэ