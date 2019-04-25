В случае досрочных выборов в проигрыше окажутся правые

Чем ближе срок роспуска парламента, тем более конструктивными станут переговоры между партиями, получившими доступ к законодательной власти. Такое заявление было сделано президентом Игорем Додоном в передаче «Moldova în Direct» на общественном телевидении М1.

По мнению Игоря Додона, и социалисты, и представители правого крыла были и находятся в оппозиции к ДПМ, которая стоит у власти в последние годы. Поэтому логично, что две оппозиционные партии пытаются найти общий язык, чтобы объединить свои силы против власти. Что касается предложенных социалистами законопроектов, то Игорь Додон говорит, что ПСРМ представила ряд проектов, которые за последние годы не были приняты демократами, и эти проекты представлены в качестве предложения для голосования блоку ACUM.

«Что касается нейтралитета, суверенитета, взвешенной внешней политики – всё это элементы политической программы ПСРМ, за что и голосовали граждане. Поэтому Партия социалистов, как партия, получившая наивысший результат на выборах, выступила с некоторыми предложениями для дискуссий. Почему ACUM столь категоричны – это другой вопрос», – заявил Игорь Додон.

В то же время глава государства считает, что вероятность досрочных выборов очень высока, и в случае досрочных выборов в проигрыше окажутся правые.

Президент отметил, что если не будет избрано руководство парламента, то невозможно будет назначить дату местных выборов, которые должны состояться в этом году. По его словам, мандат нынешних местных депутатов будет продлен автоматически. «Теоретически возможно толкование Конституционного суда, и, скорее всего, в мае я выступлю с таким предложением», – заявил глава государства.

О возможных досрочных парламентских выборах, организованных в один день с местными, Игорь Додон сказал, что это «было бы логично», чтобы не тратить деньги дважды. «Если до 21 июня парламент не изберет правительство и не примет ни одного закона, то по истечении 30-дневного срока президент страны обращается в Конституционный суд с просьбой дать согласие, подтверждающее наличие обстоятельств роспуска парламента», – отметил Игорь Додон. Это означало бы, что самое позднее к концу июля президент распускает законодательный орган указом и объявляет день проведения досрочных парламентских выборов.

Наталья Киркэ