Завершился визит фракции Партии социалистов в Москву по приглашению российских коллег из Государственной Думы

Рабочая командировка социалистов была короткой, но очень насыщенной и плодотворной. Народные избранники от ПСРМ встретились с руководством Госдумы, а также с депутатами от фракций партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. Во время встреч стороны подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего межпарламентского сотрудничества на благо населения двух государств.

За развитие отношений с Россией

Во время состоявшегося визита председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный встретилась с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. На встрече обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества.

В ходе беседы Зинаида Гречаный отметила, что «фракция Партии социалистов последовательно выступает за развитие отношений с Россией: депутаты-социалисты против дискриминации русского языка и запрета трансляции российских каналов. Партия настаивает на участии Молдовы в евразийской интеграции».

Вячеслав Володин пригласил Зинаиду Гречаный и депутатов фракции социалистов на Международный форум «Развитие парламентаризма», который состоится в июле этого года в Москве, а также предложил принять участие в Конференции по сотрудничеству фракций политических партий стран СНГ в сентябре.

Столетняя общая история

Плодотворной выдалась встреча с представителями фракции «Единая Россия», с которой у ПСРМ в 2017 году было подписано Соглашение о межпартийном сотрудничестве. Один из лидеров фракции «Единая Россия» Петр Толстой, также являющийся заместителем председателя Госдумы РФ и сопредседателем Межпарламентской группы дружбы Молдова-Россия, заявил, что сотрудничество развивается достаточно плодотворно: депутаты молдавского парламента и российской Госдумы тесно сотрудничают в экономической и социальной сферах, а также в сфере безопасности и электронной экономики. В частности, Петр Толстой сказал: «Я очень надеюсь на то, что в РМ удастся сформировать дееспособный парламент, и что наше межпарламентское сотрудничество продолжится со всеми политическими силами страны, которым граждане оказали доверие. РФ будет продолжать твердую линию, которую наметили наш президент совместно с президентом РМ господином Додоном, – на укрепление взаимовыгодных равноправных взаимоотношений между нашими двумя странами».

Кроме того, Толстой подчеркнул, что отношения между нашими странами имеют богатую историю, и российская сторона всегда готова протянуть Молдове руку помощи, не требуя ничего взамен, уточнив, что для этого необходимо, чтобы и молдавская сторона на уровне парламента и правительства продемонстрировала это желание: «На протяжении 1000 лет мы были и на протяжении еще 1000 лет будем соседями, партнерами – при желании молдавской стороны. Я не вижу никаких препятствий, чтобы наши отношения развивались, а сотни тысяч граждан РМ, которые работают в РФ, – это доказательство того, что у нас сохраняются дружественные отношения, которые были в нашей общей истории на протяжении последних столетий».

Нужно быть сильными и едиными

Встретились социалисты и с представителями фракции «Справедливая Россия», с которой у ПСРМ был заключен Договор о дружбе и сотрудничестве еще в 2014 году.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поблагодарила главу фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова за то, что он всегда верил в молдавских социалистов: «Мы вам очень благодарны – и партии «Справедливая Россия», и фракции «Справедливая Россия», с которой у нас с 2014 года подписан официальный договор о дружбе и сотрудничестве. И с 2015 года у нас с вами межфракционное сотрудничество. И вы всегда были рядом с нами, поддерживали нас, и вы верили в нас, когда мы были маленькой политической силой, и в нас никто не верил. А вы уже тогда верили в нас и говорили, что у нас все получится и что мы своего добьемся. И с вашей поддержкой мы настойчиво шли вперед».

Гречаный рассказала своим российским коллегам о поствыборной ситуации, сложившейся в Молдове, уточнив, что ПСРМ победила на прошедших парламентских выборах, получив 35 мандатов. Именно социалистам, по итогам голосования, отныне принадлежит так называемый блокирующий пакет, который не позволит парламентариям от других фракций предпринять какие-либо действия, направленные против народа, президента и социалистов. В то же время глава ПСРМ сообщила, что социалисты пригласили к переговорам по формированию парламентского большинства и правящей коалиции правую оппозицию – блок ACUM, переговорный процесс с лидерами которого пока стоит на месте.

Зинаида Гречаный пояснила, что «к сожалению, у нас не очень-то договороспособный блок ACUM. У нас с ними состоялся только 1 раунд переговоров. Я считаю, что договариваться можно о чем-то, когда люди садятся и смотрят в глаза друг другу. А когда устраивают шоу перед камерами – какая же это попытка договориться? Тем более, что у них третье место по количеству мандатов, а они просят абсолютно все».

Также Гречаный рассказала коллегам из российской Госдумы о предложениях, выдвинутых Партией социалистов в рамках этого переговорного процесса, обратив внимание на то, что ПСРМ настаивает на продвижении социальных проектов, улучшающих жизнь молдавских граждан; на проектах по защите русского языка, вносящих спокойствие в молдавское общество; на возврате полномочий президента, незаконно отнятых у него в 2016 году, и на выдвижении на должность председателя парламента представителя ПСРМ. При этом лидер социалистов констатировала то, что, несмотря на разногласия и паузу в дискуссиях, социалисты готовы к диалогу с блоком ACUM: «Мы от своих принципов не будем отступать, в противном случае избиратель нам больше не будет доверять. Договариваться мы хотим!».

В свою очередь, председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов поздравил социалистов с победой на выборах и призвал продолжать борьбу, начатую ранее ПСРМ: «Хотим поздравить вас с замечательным результатом на прошедших выборах. Мы с вами, социалисты, поэтому нам с вами не привыкать к трудностям и не привыкать к борьбе! Я знаю, что идут непростые переговоры, знаю, что господин Додон пытается что-то сделать, но, как говорится: «Надо делать, что нужно, а там будет, что будет». Потому что все равно поддержка народа у ПСРМ есть, будущее есть, а дальше будет так, как должно быть».

Миронов призвал социалистов быть сильными и едиными, потому что именно единство и последовательность ПСРМ вызывает, по его словам, одобрение у граждан Молдовы: «В таких ситуациях самое дорогое и самое надежное – это плечо товарища. Мы все это проходили. Понимаем, что будут пытаться каким-то образом на вас подействовать, растащить людей, но вы держитесь вместе, потому что вместе вы сила, сила, которая встречает очень большой позитив и одобрение у граждан РМ».

Пора наладить полноценный диалог

Также у молдавских социалистов состоялась встреча и с руководством Коммунистической партии России, в ходе которой российские коммунисты выразили желание юридически оформить дружеские отношения с ПСРМ, заключив договор о сотрудничестве. В свою очередь, один из лидеров фракции КПРФ Дмитрий Новиков подчеркнул, что Госдума внимательно наблюдает за поствыборной ситуацией в Молдове, и уточнил, что Россия продолжит поддерживать население нашей страны: «Мы, по нашим каналам, всегда поддерживали РМ, потому что мы разделяем проблемы, которые есть во власти, и народ, который должен получать поддержку и с которым должны выстраиваться нормальные взаимоотношения. Нам бы очень хотелось, чтобы в этом отношении Кишинев был одной из дружественных столиц для РФ и ближнего зарубежья».

Председатель комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Президиума и секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям Леонид Калашников поздравил Партию социалистов РМ с убедительными результатами парламентских выборов и высказался за налаживание полноценного диалога всех ветвей власти Молдовы и России. В ответ на это Зинаида Гречаный сказала: «Это особенно важно, учитывая положительные сдвиги в отношениях Молдовы и России в результате сотрудничества между президентами двух стран».

Молдова должна дружить со всеми

Подводя итог состоявшегося визита фракции ПСРМ в Госдуму, председатель Партии социалистов заявила, что поездка была очень плодотворной и важной. Кроме того, Гречаный отметила знаковость данного визита и подчеркнула, что наша страна должна проводить взвешенную внешнюю политику, поддерживая хорошие отношения со всеми: «Я считаю, что эта рабочая командировка была очень продуктивной. Это сотрудничество должно быть, и не только на платформе двух государств, потому что мы все являемся членами Межпарламентской ассамблеи СНГ. Эти отношения были установлены уже давно, и нам необходимо их сохранить. Для нас это очень важно. Дипломатические отношения между Молдовой и Москвой были установлены 520 лет назад, и это очень знаково. Сейчас кто-то пытается разорвать эти отношения, некоторые незрелые политики. Но нам, будучи небольшим государством, необходимо иметь взвешенную внешнюю политику и, как говорит господин Додон, мы должны дружить со всеми».

Елена Литовцева