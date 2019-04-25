Новые политики – новые подходы к «сепаратистам»

Перед вторым туром президентских выборов посол Украины в Румынии Александр Банков общался с журналистами одного из местных изданий. Разговор шел в том числе и о Республике Молдова, а точнее – урегулировании последствий приднестровского конфликта.

По словам дипломата, в Киеве очень внимательно следят за дискуссиями в Кишиневе о возможности построения федерации с Тирасполем. Подобного рода планы последние лет двадцать разрабатывались экспертами нескольких политформирований. Есть подобный проект и у Партии социалистов.

«Безусловно, мы следим за этой темой, – рассказывал журналистам Банков. – Возможная федерализация Молдовы является предметом озабоченности, потому что любое возможное решение, которое может быть достигнуто между Кишиневом и Тирасполем, предполагает применение такого же сценария и на Украине. У президента Додона есть цель – реинтеграция Молдовы, мы тщательно анализируем эти элементы, в первую очередь потому, что любой сценарий рассматривается с точки зрения интересов Украины и с точки зрения возможных вариантов реализации такого плана у нас».

В Киеве, впрочем, как и в Бухаресте, сам термин «федерализация» является ругательным. В двух столицах соседних государств большинство политиков считают, что венгры Секейского края и жители Донбасса должны быть под жестким контролем центра. В Молдове Демократическая партия не раз распространяла релизы, в которых говорилось, что федерализация «не является решением, которое способствовало бы реинтеграции страны, а точнее открывает путь для ее разделения». Однако, похоже, политики новой волны уже не столь жестко запрограммированы. На следующий день после второго тура выборов Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов на многое ради восстановления мира. «Пойдем до конца, чтобы прекратить огонь. Потому что главное для нас – вернуть наших парней живыми», – уточнил избранный президент Украины.

Александр Банков, отвечая на вопрос: чем отличаются конфликт в Приднестровье от того, что происходит на Донбассе, рассказывал: в одном случае центр пошел на переговоры, а в другом – нет. А вот в Москве уверены – альтернативы переговорам нет. Посол по особым поручениям, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев в минувший понедельник заявил: «Единственное решение… проблемы, подчеркиваю – проблемы, а не конфликта, – это продуманный и взвешенный компромисс, который будет принят населением левого и правого берегов Днестра. Могу повторить, что говорил неоднократно: ключ к решению приднестровской проблемы находится не в Москве, Брюсселе или Вашингтоне. Ключ – в Кишиневе и Тирасполе», – заявил дипломат.

Александр Чудак