Коллектив Театра «С улицы Роз» публично выразил поддержку президенту Игорю Додону в непростой для главы государства период

«Дорогой и уважаемый Игорь Николаевич!

Для всей нашей страны сегодня настало непростое время, когда каждый должен определиться со своим собственным видением будущего.

Это, конечно же, тяжело, учитывая то положение, в котором пребывают практически все наши граждане. Но есть ещё те, у кого остались силы верить и надеяться. Поэтому от всей души хочу пожелать Вам и Вашим единомышленникам удачи.

Мы всегда с вами! Мы – это весь коллектив Государственного молодежного драматического театра “С улицы Роз” (72 человека!), зрители наши преданные, которых несколько тысяч, старшеклассники Кишиневскому театрального лицея и их родители, которых более 400 человек, студенты театрального факультета и их родители, которых более 100 человек! Мы категорически против тех, кто хочет уничтожить государственность Молдовы, ее язык, ее историю, ее духовное наследие! Мой род живёт в Кишиневе, как минимум, в девятом поколении. Я отдавал этой стране жизнь, не считаясь ни с чем, так же, как и мои родители! А те люди, которые столько лет лишь говорили о себе, по факту ничего хорошего для страны не сделали!

Мы с Вами, Игорь Николаевич! Можете это письмо опубликовать, где посчитаете нужным. Мы не предаем друзей!!!

Юрий ХАРМЕЛИН, художественный руководитель Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз», директор Кишиневского театрального лицея, декан театрального факультета, кавалер Ордена Республики, ордена «Gloria Muncii», Мастер искусств Республики Молдова, обладатель «Медали Пушкина», Почетный гражданин Кишинева, лауреат российской Премии имени Кирилла Лаврова, заслуженный деятель образования Молдовы, доцент.