Разрушенное сельское хозяйство, уничтоженная промышленность, закрытые школы и больницы

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный встретилась 14 февраля с жителями города Липканы, сел Глинка и Дрепкауцы Бричанского района. Именно на таких встречах отчетливо видно, что социалисты по праву являются фаворитами предпочтений граждан во всех опросах. У представителей ПСРМ есть конкретные ответы на нужды и чаяния самых разных слоев нашего общества.

«Будучи кандидатом в депутаты парламента от Партии социалистов по Бричанскому одномандатному округу, я объездила уже практически все населенные пункты своего округа, знаю ситуацию в каждом из них и понимаю, что нужно сделать для того, чтобы улучшить жизнь в своем округе.

В частности, жители Липкан жалуются на то, что в городе закрыли больницу, что стало для них серьезной психологической травмой – теперь больным и тем, кто их навещает, нужно ездить в районную больницу в Бричаны. Кроме того, решение о ликвидации больницы было принято за спиной жителей Липкан, против их воли. И люди остались один на один со своею болью и проблемами.

Отдельно жители поставили вопрос об открытии русского лицея, так как у детей нет возможности учиться дальше на русском языке после окончания гимназии. Жалуются люди и на общие для всей страны проблемы: с начислением пенсий, на плохие дороги, на обман правительства с повышением зарплат.

По сути, речь идет о результатах правления евроунионистов, которые разрушили сельское хозяйство, уничтожили промышленность, позакрывали школы и больницы. Нам предстоит много работы, но мы знаем, как справиться с этими проблемами. Вместе мы добьемся изменений к лучшему!» – написала Зинаида Гречаный на своей странице в социальной сети.

Наталья Киркэ