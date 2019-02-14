После выборов будет промолдавское парламентское большинство либо дестабилизация

Бурные события, происходящие в нашей стране в последние годы, вызывают немало вопросов у наблюдателей самых разных мастей. И потому понятно любопытство, которое проявляют к предстоящим в Молдове февральским парламентским выборам общественные деятели и политические организации как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Политологов и журналистов интересует, что ждет нашу страну в обозримом будущем? С таким вопросом часто обращаются к высшим должностным лицам и к простым гражданам. С этого начался недавний разговор на страницах интернет ресурса «Ритмы Евразии» с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

– Уважаемый Игорь Николаевич, как вы оцениваете идущую сейчас предвыборную кампанию? Насколько, по вашему мнению, она соответствует действующему законодательству и тем нормам, которые приняты в нормальном цивилизованном обществе?

– Нет избирательных кампаний, которые проходили бы в таких рамках, тем более в Молдове. За последние 10 лет те 16 или 17 избирательных кампаний, в которых я участвовал – был или кандидатом, или начальником штаба, или принимал очень активное участие, – я не видел чистых избирательных кампаний. Поэтому чьи-то надежды и ожидания, что сейчас будет по-другому, конечно, не оправданы. Потому что ставки очень велики, речь идет о том, быть или не быть у власти тем, кто был там последние 10 лет. В них вкладывали серьезные средства, они, эти партии, так называемые проевропейские, вкладывали серьезные средства. Поэтому, конечно, борьба идет жесткая и непростая.

– Насколько, по вашему мнению, велик риск, что предстоящие 24 февраля выборы могут быть не признаны мировым сообществом или Конституционным судом РМ? От чего это зависит?

– Во-первых, я думаю, что выборы могут быть не признаны «внешними партнерами» и молдавским обществом внутри страны, если с предвыборной гонки снимут одну из двух крупнейших оппозиционных сил. Если снимут с выборов либо блок ACUM, либо Партию социалистов, я думаю, что эти выборы не будут признаны. А то, что касается непризнания результатов выборов после, то есть судом каким-то Конституционным либо по каждому округу отдельно, – это может устроить Демократическая партия, если не согласится с тем результатом, который она получит.

По всем опросам, остаться у власти у них шансов нет! Поэтому я не исключаю, что они могут, как говорится, «пойти по беспределу» и затянуть признание результатов через суды. Я знаю, что пытаются разработать такой сценарий, чтобы результаты по избранию 68-70 депутатов были признаны, а по остальным – около 30, результаты не были признаны. То есть по закону парламент может начинать работать, если мандаты 2/3 депутатов одобрены Конституционным судом. Это как раз 67-68 депутатов.

То есть я не исключаю, что партия власти может пойти по этому сценарию. 30 депутатов не признать, то есть подать через суды обжалования и так далее, и попытаться сформировать парламентское большинство – в этом случае нужен не 51 голос, а половина из 67. Это 34 депутата. И попытаться сформировать руководящие органы парламента, правительство с этими 34 депутатами. Будут там какие-то спойлеры. Я не исключаю, что они могут разрабатывать такие сценарии. Но, в любом случае, я думаю, это никто не примет. Легитимность такого парламента и его руководства, легитимность такого правительства никто не признает ни в Молдове, ни за ее пределами. Неважно, западные это партнеры или восточные. Никто не признает!

– Каким будет, по вашему мнению, расклад политических сил в новом парламенте?

– Я думаю, что есть шансы для того, чтобы одна партия получила парламентское большинство – это Партия социалистов, об этом все говорят. Опросы это показывают, и я думаю, что в пользу социалистов сыграет как раз смешанная избирательная система. Потому что спойлеры, которые были запущены на левом фланге против социалистов, не дадут ПСРМ набрать по партийным спискам более 50%. Есть четыре партии-спойлера против социалистов, они суммарно могут набрать 10-12%. Это из левоцентристского электората в 55%, если считать сразу минус 10-12%, 40-45% – это реально, что может набрать Партия социалистов по партийным спискам.

Но смешанная система и одномандатные округа, где голосуют в один тур, могут сыграть в пользу социалистов, и они могут победить более чем в половине округов, если будут работать в правильном направлении и убедят народ смотреть не на фамилии и голосовать за символ в бюллетене, за символ в одномандатном округе. Если не получится у социалистов взять большинство, в любом случае у них будет самая большая фракция, и в парламенте будут три основных игрока – социалисты, демократы и блок ACUM.

Я не вижу шансов, чтобы были достигнуты договоренности между какими-то двумя из этих трех политических сил, поэтому в таком случае либо досрочные парламентские выборы, либо демократы попытаются «урвать» депутатов из других партий, чтобы сформировать фракцию «независимых» и опять, как это было уже не раз в Молдове, сформировать какое-то непонятное и нелегитимное большинство. Это приведет к тому, что будет опять нелегитимная власть. Я думаю, что на этот раз сплотятся и выйдут на улицу и левые, и правые. Они будут поддержаны и внешними партнерами – и западными, и восточными, и я думаю, что это плохо закончится для партии власти.

– Уже возникли разговоры о возможности формирования миноритарного правительства, правительства меньшинства…

– Вот правительство меньшинства означает, что одна из двух этих партий – социалисты или блок ACUM – должна проголосовать за это правительство, но я думаю, что идиотов уже нет. Был Воронин, который в 2015 году проголосовал своей фракцией за правительство меньшинства Габурича, и от его фракции после этого остались рожки да ножки. За это смысла нет голосовать! Или вариант с попыткой «урвать» депутатов из других фракций и создать фракцию «независимых» депутатов, чтобы они поддержали это правительство. Но это прямой путь к дестабилизации и нелегитимности следующей власти.

– Каковы перспективы выработки единой позиции молдавских властей о политической формуле будущих взаимоотношений Кишинева и Тирасполя в свете Закона о статусе Приднестровья, принятого молдавским парламентом в 2005 году без консультаций с Левобережьем?

– Пока что парламентское большинство и правительство не готовы об этом говорить. Мы все это понимаем. Я думаю, что все – и Приднестровье, и внешние партнеры, которые заинтересованы в решении этой проблемы, – ждут парламентских выборов. Либо здесь будет какое-то нормальное промолдавское парламентское большинство и шанс двигаться в сторону решения приднестровской проблемы, либо здесь будет дестабилизация. Поэтому все ждут результатов выборов.

– Как трансформируется позиция западных стран, Евросоюза, НАТО, США относительно международного гарантирования постоянного нейтралитета Молдавии (по примеру нейтралитета Туркменистана, который был признан и поддержан на основе резолюции ГА ООН, принятой 12 декабря 1995 года)?

– Нейтралитет Туркменистана – это очень хороший пример, и для нас это очень интересно. Мы детально изучили этот опыт и в рамках так называемого «Большого пакета», концепции «Большого пакета» по Молдове, основанной на взвешенной внешней политике и постоянном нейтралитете, представили эту концепцию уже и в Москве, и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Париже. Мои советники в последние месяцы детально обсуждали ее на уровне советников других президентов. Я также обсуждал ее с некоторыми руководителями этих стран. И в этой концепции, которую мы намерены сделать основой внешней политики Республики Молдова, заложена идея именно международного признания нейтралитета РМ.

– Как проходит предвыборная кампания среди молдавской диаспоры в России в преддверии предстоящих парламентских выборов? Ожидается ли открытие новых избирательных участков?

– Я думаю, что в этот раз вклад диаспоры в результаты выборов будет очень большой. И со стороны Запада – люди там всегда были активны: в последних выборах участвовали более 100 тысяч наших граждан на Западе. В России всегда были менее активны, потому что там всегда открывали меньше избирательных участков. В этом году опять открыли только 11 избирательных участков, из которых пять – в тех городах, где есть только несколько сотен молдаван на весь регион Российской Федерации. Конечно, они там не будут участвовать массово.

Это сделано специально, потому что Демократическая партия боится голосов молдавских граждан, которые временно либо постоянно находятся на территории Российской Федерации. Сейчас она их запугивает, чтобы наши трудовые мигранты не воспользовались той амнистией, которую мы запустили вместе с Владимиром Путиным. Для этого нашли людей, которые активно работают именно в этом направлении.

Я думаю, что большого эффекта от этой пропаганды нынешнего правительства не будет. Думаю, что люди будут массово участвовать в голосовании даже на тех участках в Российской Федерации, которые есть. Я надеюсь, что несколько десятков тысяч человек к моменту выборов вернутся домой. Мне кажется, что суммарно не менее 150 тысяч человек будут участвовать в этих выборах. 150 тысяч – это около 10%, и они существенно повлияют на окончательный расклад в следующем парламенте.

– Вы находитесь на посту главы государства уже больше двух лет. Что из того, что вам удалось осуществить за этот срок, вы считаете наиболее важным и наиболее значительным?

– Во внешней политике – это отношения с Россией. Я думаю, что это самое важное! И получение Молдовой статуса страны-наблюдателя в ЕврАзЭС. Восточный вектор – то, что нам удалось возобновить стратегический диалог и добиться результатов. Вы знаете, что Молдова – первая страна, которая получила статус наблюдателя в ЕврАзЭС.

Во внутренней политике, я думаю, что основной результат – это та помощь и тот диалог, который есть с людьми. Меня заблокировали по внутриполитическим вещам полностью. Все мои проекты, все мои инициативы внутриполитические парламентское большинство и Демократическая партия заблокировали. Но мы это компенсировали за счет общения с людьми. Я лично побывал более чем в 250 населенных пунктах. Мы помогли более чем 200 тысячам граждан, и я думаю, что это самое большое достижение президента за эти два года.

Задача на следующие два года – провести концепцию «Большого пакета» и взвешенной внешней политики, укрепление статуса постоянного нейтралитета во внешней политике.

По внутренней, конечно, президентура с помощью пропрезидентской фракции в будущем парламенте будет иметь более весомое слово и внутриполитическую позицию во всех процессах, которые происходят в Республике Молдова. Обойти социалистов и президента больше не получится!

Источник: www.ritmeurasia.org Илья Киселёв