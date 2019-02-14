Глава государства заявил об освобождении из плена в Афганистане молдавских пилотов

В минувшие выходные дни президент Молдовы продолжил традиционные активные встречи с гражданами страны. А в понедельник Игорь Додон на специальном брифинге сообщил сенсационную новость об освобождении пилотов, взятых в плен талибами в Афганистане в 2015 году, которые скоро вернутся домой благодаря помощи России, к руководству которой обратился глава государства.

Самое страшное позади

Напомним, что 24 ноября 2015 года близ афганского города Мазари-Шариф был подбит вертолет, которым управлял молдавский экипаж, выполнявший работу по контракту с правительством США. На борту находились 18 пассажиров и три члена экипажа, граждане Республики Молдова. В результате жесткой аварийной посадки погибли четыре человека, в том числе командир корабля Олег Гроза.

Оставшиеся в живых члены экипажа – Лионел Буруянэ и Михаил Крихана – были взяты талибами в заложники. «С тех пор продолжались безуспешные переговоры с руководством движения «Талибан» с целью освобождения наших сограждан», – сказал президент. Игорь Додон отметил, что проблему удалось решить только благодаря помощи руководства Российской Федерации, которое откликнулось на личную просьбу главы государства. Таким образом, Буруянэ и Крихана уже переправлены в Москву и в настоящее время проходят курс реабилитации в одном из медицинских центров. Президент уточнил, что, как только врачи дадут разрешение, наши сограждане немедленно вернутся домой, к своим семьям, которые уже отчаялись их увидеть.

«Когда их доставили в Москву, они не могли в это поверить. Три с половиной года они были в плену, не видели даже солнца, и когда мой советник Павел Войку обратился к ним на молдавском языке, они упали на колени и расплакались. Хочу сообщить, что члены семей смогут вскоре связаться с пилотами. Прощу прощения у родственников, но я не мог объявить об этом раньше, так как это была секретная миссия, и любая информация могла бы сорвать операцию по их вызволению из плена», – добавил президент РМ.

«Теперь всё самое страшное для них позади, и я хочу выразить искреннюю благодарность руководству Российской Федерации за оказанную помощь, за проявленное к нашим согражданам уважение и сострадание», – отметил глава государства. Президент отдельно поблагодарил сопредседателя организации «Деловая Россия» Игоря Чайку за неоценимую помощь в проведении этой важной гуманитарной миссии. «Считаю, что именно в таких ситуациях и определяется, кто действительно является твоим другом и партнером», – подытожил Игорь Додон.

Помощь партнёров из России

И еще одна позитивная новость, о которой президент Молдовы сообщил на своей странице в FB. «Договорённости, которых мы достигли с руководством России, продолжают реализовываться. Первая партия из 12 грузовых автомобилей КАМАЗ направляется в нашу страну. Спецтехника уже прошла техническую инспекцию и скоро отправится в долгий путь – в Республику Молдова.

Эта помощь наших партнёров из Российской Федерации будет передана в районы и муниципалитеты – туда, где местные власти испытывают острую необходимость в технике для поддержания нормального состояния дорог.

Убеждён, что граждане Молдовы высоко оценивают помощь, которую российский народ оказывает нашей стране, а президент Республики Молдова будет и далее выступать за укрепление дружбы и сотрудничества со стратегическим партнёром – Российской Федерацией», – написал глава государства.

Год семьи в Молдове

В субботу Игорь Додон провел встречу с гражданами Тараклийского района. В местном Доме культуры собралось около 500 человек, традиционно интересующихся социально-экономическими проблемами, с которыми они сталкиваются каждый день.

Глава государства рассказал им о торжественном открытии Года семьи, который был объявлен в Республике Молдова в 2019 году Указом президента. «В рамках Года семьи пройдёт большое количество культурных и общественных мероприятий», – уточнил Игорь Додон. В связи с этим глава государства поздравил две супружеские пары долгожителей (по 54 года в браке) и три многодетные семьи, в том числе семью Ковач, у которой 14 детей. Игорь Додон пожелал им крепкого здоровья, мира и процветания.

Отметим, что в Тараклийском районе компактно проживают болгары. Всего в Республике Молдова насчитывается более 52 тысяч болгар.

Встречи в Вулканештах

В тот же день глава государства посетил Вулканештский район Гагаузской автономии. В Вулканештах Игорь Додон посетил строящийся храм Покрова Пресвятой Богородицы, а затем провел встречу с более чем 800 гражданами, причем зал не смог вместить всех желающих. Местные жители задавали главе государства много вопросов социально-экономического характера. Игорь Додон также рассказал им о программе мероприятий в рамках Года семьи и объяснил, что будет предпринято администрацией президента для сохранения и укрепления института семьи как важнейшей ценности нашего народа.

В завершение встречи президент поздравил три супружеские пары долгожителей (61, 60 и 52 года совместной жизни) и две многодетные семьи. Глава государства пожелал им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

Граждан беспокоит ситуация в стране

А на исходе прошедшей недели глава государства посетил северную столицу страны – город Бельцы. Несмотря на рабочий день, как обычно, зал оказался переполненным желающими лично пообщаться с лидером страны. «Граждане крайне обеспокоены ситуацией в стране и хотят услышать ответы на все вопросы, которые их волнуют», – отметил по итогам встречи Игорь Додон. По случаю Года семьи президент поздравил в Бельцах пять супружеских пар-долгожителей и четыре многодетные семьи.

В заключение Игорь Додон сфотографировался с гражданами на память о проведенной встрече.

Проблемы, с которыми сталкиваются люди

Очередная из многочисленных встреч Игоря Додона прошла в откровенном и продуктивном диалоге с жителями района Анений Ной, которые затронули многие проблемы социального, экономического и юридического характера, с которыми они сталкиваются. Глава государства проинформировал людей о помощи, оказанной Молдове внешними партнерами по развитию. «В частности, речь идет о специальных грузовых автомобилях КАМАЗ, которые предоставлены Российской Федерацией и в скором времени будут доставлены в Республику Молдова», – подчеркнул президент. Игорь Додон и жители района Анений Ной говорили также об инициативах и мероприятиях президентской администрации по улучшению благополучия наших сограждан.

Кроме того, президент рассказал о начале широкомасштабной национальной программы мероприятий в рамках празднования Года семьи с целью укрепления этого социального института. В связи с этим глава государства поздравил три супружеские пары, которые отметили 50-летие совместной жизни, а также две многодетные семьи из района Анений Ной: в одной воспитываются девять детей, а в другой – семеро. Игорь Додон пожелал им долгих лет жизни, здоровья и процветания.

Стратегия сбалансированной внешней политики

В минувшую пятницу президент Молдовы провел рабочую встречу с послом США в РМ Дереком Хоганом.

Официальные лица обсудили вопросы двусторонних отношений и отметили их поступательное развитие во многих областях, представляющих взаимный интерес. На состоявшейся встрече также говорилось о политической обстановке в Республике Молдова и о президентской стратегии сбалансированной внешней политики. В этом контексте Игорь Додон и Дерек Хоган рассмотрели предложения по активизации стратегического диалога между Республикой Молдова и Соединенными Штатами.

Награды гражданам Республики Молдова

Торжественное мероприятие прошло в восстановленном здании Администрации президента. Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова, которым они присуждены президентскими указами в знак высокой оценки особых заслуг перед государством, за многолетний и добросовестный труд в их профессиональных сферах. Награжденные представляют разные области трудовой деятельности и являются простыми гражданами Республики Молдова, которые повседневным трудом способствуют развитию и процветанию нашего государства.

Глава государства поблагодарил всех за колоссальный труд и терпение, проявляемые ими каждый день, за профессиональную деятельность и преданность. Президент также пожелал им вдохновения и успеха в дальнейшем.

Ольга Виеру