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Газета "Кишиневские новости"

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Угроза государственной безопасности

Угроза государственной безопасности
07 февраля
13:05 2019
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Социалисты заявили о том, что будут бороться за нейтралитет страны

Кандидаты в депутаты парламента от Партии социалистов РМ провели пресс-конференцию перед зданием, в котором размещен Центр информирования и документирования НАТО в Молдове.

«Мы хотим напомнить партнерам нашей страны, что Республика Молдова, согласно Конституции, является нейтральным государством и не может вступать в военные блоки», – сказал исполнительный секретарь ПСРМ, депутат парламента, кандидат в депутаты по одномандатному округу №28 Влад Батрынча.

Он выразил сожаление в связи с тем, что с 2009 власти Молдовы достаточно активно взаимодействовали с блоком НАТО, а в 2016 году парламент Молдовы проголосовал за решение о создании и открытии Центра НАТО в Молдове, несмотря на то, что незадолго до этого парламент голосами более 80 депутатов проголосовал за концепцию постоянного нейтралитета РМ.

Представители ПСРМ в очередной раз заявили на пресс-конференции о том, что выступают категорически против укрепления отношений Республики Молдова с военным блоком НАТО и после победы на парламентских выборах будут отстаивать нейтралитет нашей страны.

 

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