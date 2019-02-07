Президент Республики Молдова подвел итоги визита в Российскую Федерацию

На минувшей неделе сразу по возвращении из Москвы Игорь Додон провел в Международном аэропорту Кишинева короткую пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о рабочем визите в Российскую Федерацию.

Главный итог

Президент страны назвал главный итог поездки – Россия разрешила транзит молдавских товаров через территорию Украины, запрещенный Постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года.

Кроме того, Игорь Додон рассказал, что уже на следующей неделе в Республику Молдова прибудут первые 12 КАМАЗов, которые передаются нам правительством Российской Федерации для распределения между крупнейшими городами и районными центрами нашей страны.

Игорь Додон сообщил также, что миграционная амнистия проходит в плановом режиме, российская сторона выполняет взятые на себя обязательства по аннулированию нарушений, допущенных нашими гражданами в ходе пребывания на российской территории.

Молдо-российские отношения – на новый уровень

В ходе встречи в Москве Игорь Додон и Владимир Путин обменялись мнениями по всем вопросам молдо-российского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Подводя итоги двух лет сотрудничества, оба лидера отметили, что на сегодняшний день созданы все предпосылки для того, чтобы в текущем году вывести молдо-российские отношения на качественно новый уровень.

Президент РМ проинформировал президента России о предпринятых усилиях по реализации амнистии в отношении граждан Молдовы по 26 и 27 статьям миграционного законодательства России. Уже тысячи граждан Молдовы, количество которых растёт каждый день, воспользовались решением профильных структур Российской Федерации.

Собеседники подтвердили готовность приложить совместные усилия для реализации той амбициозной Программы торгово-экономического и инвестиционного развития, которая была принята в рамках прошедшего в сентябре 2018 года Молдо-российского экономического форума.

Гуманитарное сотрудничество

В рамках гуманитарного сотрудничества лидеры обсудили ряд мероприятий, которые пройдут на территории Молдовы и России в рамках 2019 года, объявленного Годом Молдовы в России.

Президенты детально коснулись обсуждения ситуации в Приднестровье и подтвердили твердую позицию, что окончательное урегулирование приднестровской проблемы может быть достигнуто только при сохранении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в её международно признанных границах.

Игорь Додон рассказал, что в рамках диалога с руководством Приднестровья достигнута договорённость о том, что гражданам Молдовы, проживающим в регионе, будет предоставлена возможность свободно принять участие в выборах депутатов парламента Молдовы без каких-либо ограничений и преград.

За корректные и демократичные выборы

«Неучастие президента в предвыборной гонке в Молдове обусловлено желанием сохранить функциональность государственных институтов в стране во время и после проведения выборов и оказать содействие электоральным конкурентам для того, чтобы парламентские выборов были проведены корректно и демократично», – подчеркнул глава молдавского государства.

В этом контексте Игорь Додон обратился к ведущим международным организациям, в том числе к ОБСЕ, Совету Европы и СНГ, чтобы они увеличили количество своих наблюдателей, что будет способствовать проведению свободных и справедливых парламентских выборов в Молдове в соответствии с международными стандартами. «Выразил уверенность, что по итогам выборов будет создано правительство, у которого одной из приоритетных задач станет возвращение отношений с Российской Федерацией в русло взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства», – заявил глава молдавского государства.

Сбалансированная внешняя политика

Два лидера также обменялись мнениями по широкому спектру международных отношений, в т.ч. по ситуации в Юго-Восточной части Европы. Как президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что наилучшей перспективой для Молдовы является проведение сбалансированной внешней политики. В этом контексте стороны договорились продолжить сотрудничество в рамках СНГ и ЕАЭС. В рамках международного сотрудничества президенты обсудили ряд шагов, которые бы способствовали реализации идеи «Большого пакета» в отношении Молдовы.

В заключение Игорь Додон ещё раз поблагодарил президента России и российский народ за поддержку, которую они оказывают Республике Молдова и молдавскому народу.

Сохраненить единство православного мира

В минувший четверг президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в торжественном акте, посвящённом 10-летию Поместного собора Русской православной церкви и 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В мероприятии принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин, представители высшего руководства Российской Федерации, иерархи и духовенство Русской православной церкви, многочисленные зарубежные гости. Торжественное мероприятие состоялось в Государственном Кремлёвском дворце.

От имени всего молдавского народа глава нашего государства сердечно поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с 10-летием вступления на Первосвятительский престол Патриарха Московского и всея Руси.

Игорь Додон поблагодарил Святейшего Патриарха за его труды во благо единства нашей церкви и всех православных народов, и в первую очередь за заботу о Православной церкви Молдовы, являющейся неотъемлемой частью Русской православной церкви. Глава государства отметил вклад Предстоятеля в празднование 200-летия Молдавской митрополии и в канонизацию нашего великого святителя, митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

Как президент Республики Молдова Игорь Додон выразил Его Святейшеству особую благодарность за поддержку проведения в прошлом году в нашей стране Всемирного конгресса семей, который прошёл под патронатом главы государства. Также Игорь Додон напомнил, что своим Указом наступивший 2019 год был объявлен Годом семьи в Молдове.

Кроме этого, Игорь Додон заверил Патриарха Кирилла и всех присутствовавших, что наш народ навсегда сохранит единство с Русской Православной церковью и не допустит насаждения в нашей стране антисемейной идеологии, разрушающей достоинство человека.

Высказавшись за сохранение единства православного мира, глава государства повторил свою инициативу о проведении Собора Православных церквей на территории Республики Молдова.

Наталья Киркэ