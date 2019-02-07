Население не верит ни демократам, ни народным европейцам

Большая часть граждан Республики Молдова не доверяет политике, проводимой правящей коалицией, объединившей Демократическую и Европейскую народную партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками американского Международного республиканского института в декабре 2018-го – январе 2019 годов.

Совершенно не приемлют политику парламентского большинства 53% респондентов. Еще 15% не одобряют некоторых шагов руководителей союза демократов и народных европейцев. Абсолютной поддержкой правящая коалиция пользуется лишь у 8% опрошенных. Можно предположить, что в большинстве своем это чиновники, занимающиеся обслуживанием интересов власти.

Катастрофическим, и никак иначе, можно назвать отношение граждан к деятельности парламента. Лишь 26% респондентов положительно оценивают работу законодательного органа. Народные избранники не представляют интересы населения, считает 70% опрошенных. И это неудивительно, доверия «политические туристы», перебегающие из одной парламентской фракции в другую, не могут вызывать априори.

Невысокого мнения граждане и о политической системе, сложившейся в Республике Молдова. Большинство жителей страны боятся открыто выражать свое мнение о том, что происходит в верхних эшелонах власти, считает 41% опрошенных. И лишь 8% уверены – все идет хорошо, свобода слова есть, и никого и никогда за инакомыслие не засудят. Сопоставимые показатели наблюдаются в нескольких странах центральной Африки.

Как это принято с социологическими опросами, каждый находит в них для себя что-то приятное. Подконтрольные правящей коалиции средства массовой информации с радостью сообщают: рейтинг председателя ДПМ Влада Плахотнюка повысился до 10%, а в компетентность премьера Павла Филипа верят целых 8% сограждан. Сомнительное достижение. Интересно, каково это, когда тебя не воспринимают девяносто процентов жителей страны, но ты упорно рвешься к власти?

Опрос подтвердил лидерство Игоря Додона и пропрезидентской ПСРМ

Согласно результатам исследования, глава государства остается уверенным фаворитом народного доверия – Игорю Додону доверяют 31% опрошенных. Это первое место в рейтинге. На втором месте, с более чем двукратным отрывом – председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду, у которой 14%. На третьем – лидер партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе с 12%.

Рейтинг премьер-министра Павла Филипа в 4 раза меньше, чем у Игоря Додона – всего 8%. Председателю парламента Андриану Канду доверяют лишь 2% или в 15,5 раз меньше, чем Игорю Додону. В топ-10 политиков с наибольшим рейтингом доверия населения вошла председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

В то же время граждане страны наиболее положительно оценивают деятельность именно Игоря Додона – 49%. Это также первое место рейтинга. На втором – председатель пропрезидентской, находящейся в оппозиции Партии социалистов Зинаида Гречаный, чью деятельность положительно оценивают 41% опрошенных. Несмотря на административный ресурс, премьер-министр страны Павел Филип лишь на третьем месте, а вице-председатель Демократической партии Андриан Канду и председатель ДПМ Владимир Плахотнюк заняли 8 и 9 места соответственно.

Примечательно также, что рейтинг главы государства продолжает расти. Если в октябре 2018 года его деятельность поддерживали 47% граждан, то в декабре 2018-го их число выросло на 2%.

В то же время, если бы в это воскресенье в Молдове прошли очередные парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав самостоятельно больше голосов избирателей, чем все остальные проходящие в парламент партии. Согласно итогам исследования, ПСРМ заручилась бы поддержкой 39% граждан. На втором месте с почти трехкратным отрывом расположилась бы Демократическая партия – 14%. Далее следуют партия «Действие и солидарность» с 13% и партия «Достоинство и правда» с 9%. Остальные формирования, в том числе ПКРМ, партия «Шор», «Наша Партия», а также входившие в альянсы ЛДПМ и ЛП не преодолели бы избирательный порог.

Исследование проводилось Международным республиканским институтом (IRI) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию с 5 декабря 2018 года по 16 января 2019 года. В нем приняли участие 1226 граждан Молдовы. Максимальная погрешность составляет +/- 2,8%.

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