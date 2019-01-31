Функционер компартии Приднестровья намерен принять участие в парламентских выборах

В Центральную избирательную комиссию подал на проверку документы претендент на депутатское кресло от одномандатного округа №47, первый секретарь Григориопольского райкома Приднестровской коммунистической партии Семен Евтодиев.

Кандидат рассказал местным журналистам, что он независимый, и политформирование, в котором он состоит, в сборе подписей никак задействовано не было. Однопартийцы ему никаких препятствий не чинили, но и не помогали. «Я бы хотел, чтоб была Федеративная Республика Молдова. Мне очень этого хочется. Но как это можно? Изначально надо иметь самостоятельность, а потом, если увидим, что все в норме, сами напишем заявление. Мы же не дураки, мы видим, что происходит в Украине. Нам надо как-то интегрироваться – экономически и так далее. Но это уже другой этап, когда люди поймут. Может быть я, став депутатом парламента РМ, приближу этот день», – рассказывал Евтодиев журналистам.

Претендент на мандат народного избранника, в случае если попадет в парламент, не исключает возможности сотрудничества с Партией социалистов. «Меня возмущают сообщения в молдавской прессе, что золотой век молдаван был во время румынской оккупации. В молдавских школах преподают историю румын. И я как социалист-утопист созерцаю мир и понимаю, что ничего не смогу изменить. Поэтому я решил зарегистрироваться для того, чтоб просто выступить на телевидении и на молдавском языке сказать детям, чтоб они тухлыми яйцами закидывали учителей, которые преподают им такие уроки», – поведал Евтодиев.

В Приднестровье образованы два одномандатных избирательных округа: №47 – в него вошли Каменка, Рыбница, Григориополь и Дубоссары, а также №48 – Слободзея, Тирасполь и Бендеры.