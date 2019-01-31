Молдавским товарам – российский рынок

Президент Республики Молдова Игорь Додон находится с двухдневным рабочим визитом в Москве, где обсуждает вопросы молдавско-российского торгово-экономического сотрудничества, нынешнюю ситуацию вокруг транзита молдавских товаров через территорию Украины и другие вопросы.

Рабочая повестка включает встречу главы государства с президентом РФ Владимиром Путиным, Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и другими российскими официальными лицами.

В первый день визита президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с Дмитрием Козаком, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся состояния молдо-российских отношений и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества.

Игорь Додон и Дмитрий Козак также детально обсудили механизм решения вопроса, связанного с транзитом молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины.

Собеседники подтвердили общую позицию о целесообразности стремления Молдовы развивать взаимовыгодное сотрудничество как со странами Содружества Независимых Государств, так и со странами Европейского союза. В этом контексте стороны отметили открывающиеся перспективы торгово-экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, где Молдова имеет статус страны-наблюдателя.

Официальные лица уделили особое внимание и ситуации в Приднестровье. Президент РМ ознакомил Дмитрия Козака с ранее достигнутыми договорённостями с руководством Приднестровья о некоторых аспектах свободного участия в парламентских выборах граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровском регионе.

В завершении встречи Игорь Додон поблагодарил Дмитрия Николаевича за активную практическую помощь и поддержку в развитии молдо-российского сотрудничества.

Вчера президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны обсудили вопрос поставок природного газа в Молдову и формирования ценовой политики для улучшения положения молдавского потребителя.

«Поблагодарил Алексея Миллера за понимание и уважительное отношение к Молдове и молдавскому народу. Условились продолжить обсуждение проектов по взаимовыгодному сотрудничеству», — лаконично подвел итоги встречи Игорь Додон.

Ольга Виеру