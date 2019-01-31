Торжественное открытие Года семьи в Молдове

В минувший понедельник, 28 января, проходила торжественная церемония открытия Года семьи в Республике Молдова, учрежденного указом президента Игоря Додона.

Мероприятие проходило во Дворце республики. В нем принимали участие представители дипломатического корпуса, гражданского общества, люди разных национальностей, выдающиеся личности, многодетные семьи и молодожены. Особую торжественность событию придавала необычная концертная форма проведения церемонии.

Выступая перед участниками церемонии открытия Года семьи, президент Республики Молдова Игорь ДОДОН сказал:

Основная ценность человечества – семья

Именно в кругу семьи, которая является и фундаментальной структурой общества, мы учимся любить, делиться своими чувствами и духовно расти.

В настоящее время в Республике Молдова институт семьи подвержен разрушению. Депопуляция, массовая миграция, увеличение числа разводов и рост социальной нестабильности привели к глубоким изменениям в плане создания семьи, нанося вред генофонду страны, в том числе и нашему существованию.

Проблема номер один

Демографическая ситуация в Молдове является очень тревожной, и спасение нашего народа от упадка и дезинтеграции вызывает озабоченность политического класса, академических кругов и гражданского общества.

Обращаю ваше внимание на то, что мы находимся на верхних позициях в самом драматичном топе мира – топе стран, которые стремительно теряют свое население.

Считаю, что демографическая проблема – это проблема номер один для нашего народа. Все другие проблемы могут быть решены за несколько лет или десятилетий напряженной работы. Но как мы можем восстановить самоуничтожение народа в связи с миграцией, низким уровнем рождаемости и высокой смертностью?

Прирост населения – отрицательный

Население Республики Молдова уменьшилось на один миллион человек по сравнению с населением Молдавской Советской Социалистической Республики в конце 1980-х годов. И если принять во внимание текущие тенденции массовой миграции в целях учебы или работы, показатель демографических потерь составит почти два миллиона человек. Важно отметить, что отток населения осуществляется за счет молодых людей. Практически наблюдается безвозвратная потеря умов, рабочей силы и в связи с этим потенциала роста.

Сегодня в Республике Молдова рождается почти в два раза меньше детей, чем в 1991 году, и в будущем эти тенденции вызывают еще большее беспокойство. Если в 1991 году число новорожденных превысило число умерших более чем на 26 000 человек, в наши дни естественный прирост населения отрицательный – сейчас больше людей умирает, чем рождается.

Дети растут без родителей

В последние годы Молдова стала второй страной в мире с самым низким уровнем рождаемости. В среднем на одну семью в стране приходится только один ребенок. В настоящее время число детей в возрасте до 17 лет составляет 19 процентов от общей численности населения (около 676 тысяч) по сравнению с 33 процентами в 1990 году. Это интенсивное сокращение, которое сохраняется из года в год, что еще больше ухудшает демографическую ситуацию.

Данный негативный процесс приводит к тому, что детские сады, школы и больницы закрываются. Есть деревни, в которых в течение одного года не родился ни один ребенок. Много маленьких детей растут без родителей, без образовательной базы и без ценностей семейной жизни.

Все мы знаем, что люди – это настоящее богатство страны. И вот мы теряем и это богатство.

Под угрозой генофонд страны

В некоторых более ранних прогнозах сообщалось, что население Республики Молдова к 2050 году сократится более чем на один миллион человек, а это значит, что мы потеряем почти треть населения страны. Но если мы проанализируем более свежие тенденции, то окажется, что демографическая потеря миллиона человек произойдет намного раньше – через десять или двадцать лет. Перспективы катастрофические.

Эти процессы ставят под угрозу не только сохранение генофонда страны, но и последующее экономическое развитие.

Противостоять демографическим вызовам

Количество занятых людей в реальном секторе экономики в два раза ниже чем число пенсионеров, а затраты на содержание государственного аппарата огромны. Что делать в этой ситуации? Пригласить иностранных мигрантов в нашу страну для поддержания экономики и демографии? Если мы пойдем по этому пути, мы можем столкнуться с таким количеством мигрантов, которые в последующие несколько десятилетий будут доминировать у нас в стране.

Считаю, что мы должны мобилизовать все свои силы, чтобы противостоять демографическим вызовам.

Спасение народа Молдовы должно быть основной задачей нашего правительства. Но это также забота академических кругов и гражданского общества, которые постоянно должны напоминать правительству об опасности демографического распада страны.

Сохраним целостность народа

Все наши социально-экономические, образовательные, политические, геополитические действия должны иметь в качестве основной цели демографическое восстановление населения и существенное снижение уровня миграции. Если мы не сохраним целостность народа, наш государственный проект в долгосрочной перспективе может стать бесполезным.

Понятно, что демографическая ситуация в нашей стране порождается негативными процессами, происходящими в основных социально-экономических сферах. За все эти годы нам не удалось построить прочное правовое государство, в котором граждане чувствуют себя защищенными. Мы далеки от общества с подлинной демократией.

Семейные драмы

Драматические изменения происходят и в структуре семьи. Несмотря на призыв к преемственности нации через брак, число разводов растет. За прошедший год почти 20 тысяч пар объединили свои судьбы, но в то же время почти девять тысяч семей распались. На фоне этих явлений многие люди вступают в повторный брак, в результате чего дети живут не с родными отцами, а с отчимами.

Кроме того, существует новая тенденция сожительства пар: проживание вне брака или по отдельности в разных странах по причине миграции. В результате увеличивается число семей с одним родителем, а также число детей, которые живут одни.

По последним оценкам каждый пятый ребенок в Республике Молдова имеет одного или обоих родителей, работающих за границей. Несмотря на постоянную связь между родителями и детьми, многие из них не имеют надлежащего ухода и лишены моральной поддержки.

2019 год – Год семьи

Президентура взяла на себя такую ответственность. Как вы знаете, президентским указом мы объявили 2019 год – Годом семьи. Таким образом, для поощрения, защиты и поддержки целостности семей будет разработана комплексная национальная программа, направленная на укрепление здоровых семейных отношений.

Поддержка молодых семей

Особое внимание будет уделено социальным мерам путем разработки программы поддержки молодых семей в целях получения жилья.

Будет возрождена президентская инициатива по выплате материнского капитала путем увеличения размера единовременного пособия на рождение первого ребенка – 15 тысяч леев, второго ребенка – 20 тысяч и третьего ребенка и следующих – 30 тысяч леев и более.

Символ мудрости и верности

Также будет уделено внимание семейным парам, проживающим в браке много лет, как символам мудрости, верности и взаимоуважения. Представители президентуры каждую неделю будут посещать семейные пары, отмечающие 50, 60 и 70 лет совместной жизни.

Проекты поддержки школы

Кроме того, в этом году мы продолжим наши национальные проекты поддержки школы, осуществляемые Фондом первой леди «Din Suflet». В период 2017-2018 годов ученикам первого класса были переданы 33 тысячи школьных портфелей с необходимыми принадлежностями, а в этом году мы также предоставим помощь детям второго и третьего классов. Национальная программа помощи детским садам также будет расширена: более 350 детских садов получили материально-техническую поддержку или необходимые материалы, а до конца этого года ещё 250 дошкольных учреждений получат помощь.

Особое внимание будет уделено программе продвижения здорового образа жизни, в том числе путем строительства и реконструкции спортивных комплексов.

Я твердо убежден в том, что будущее Республики Молдова, преемственность молдавского народа зависят от возможностей каждого из нас и той мудрости, которую мы проявим в своей деятельности по восстановлению демографической ситуации в стране и укреплению института семьи.

Хочу пожелать нам всем в Год семьи больших успехов в реализации всех наших замыслов и надежд.

Ольга Виеру