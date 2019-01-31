Среда, 6 февраля 2019, 17:44

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Вернуть страну на путь демократического развития

31 января
14:31 2019
Версия для печати Поделиться

Обращение президента РМ к партиям, общественным организациям, гражданским активистам, представителям СМИ и экспертам

Сегодня Республика Молдова переживает непростые времена, и перед нами стоит серьезный вызов: мы с вами должны сделать осознанный выбор, продуманный шаг, чтобы страна смогла выйти из кризиса и продолжить поступательное развитие.

Я призываю всех участников избирательного процесса проявить политическую зрелость, уважительно относиться к своим оппонентам, почтительно обращаться к гражданам Республики Молдова. Важно помнить, что нам предстоит жить в этой стране и после выборов, поэтому давайте говорить и действовать так, чтобы нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза и пожимать друг другу руки.

Со своей стороны, как президент я сделаю всё возможное, чтобы у электоральных конкурентов были равные справедливые условия на протяжении избирательной кампании, чтобы она прошла в атмосфере мира, конструктивности и взаимоуважения.

Я приложу все усилия, чтобы эта кампания соответствовала высоким международным стандартам, а её итоги были оценены наблюдателями как свободные и демократические.

Общепризнанный легитимный парламент будет символом и воплощением того, что наша страна вернулась на путь естественного, правового и демократического развития.

Наталья Киркэ

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Sorry. No data so far.

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,04+0,03%
EUR19,50–0,09%
GBP22,30+0,09%
UAH0,62–0,07%
RON4,10–0,24%
RUB0,26–0,12%

Курс валют в MDL на 04.02.2019

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд