Обращение президента РМ к партиям, общественным организациям, гражданским активистам, представителям СМИ и экспертам

Сегодня Республика Молдова переживает непростые времена, и перед нами стоит серьезный вызов: мы с вами должны сделать осознанный выбор, продуманный шаг, чтобы страна смогла выйти из кризиса и продолжить поступательное развитие.

Я призываю всех участников избирательного процесса проявить политическую зрелость, уважительно относиться к своим оппонентам, почтительно обращаться к гражданам Республики Молдова. Важно помнить, что нам предстоит жить в этой стране и после выборов, поэтому давайте говорить и действовать так, чтобы нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза и пожимать друг другу руки.

Со своей стороны, как президент я сделаю всё возможное, чтобы у электоральных конкурентов были равные справедливые условия на протяжении избирательной кампании, чтобы она прошла в атмосфере мира, конструктивности и взаимоуважения.

Я приложу все усилия, чтобы эта кампания соответствовала высоким международным стандартам, а её итоги были оценены наблюдателями как свободные и демократические.

Общепризнанный легитимный парламент будет символом и воплощением того, что наша страна вернулась на путь естественного, правового и демократического развития.

Наталья Киркэ