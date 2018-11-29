Театр «С улицы Роз» проводит традиционный международный фестиваль

Они сделали это! В понедельник, 3 ноября, поднимает занавес Международный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм «МОЛДФЕСТ» – уже в десятый раз!

Десять лет подряд коллектив Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» на волне огромного энтузиазма при очень скромной поддержке со стороны государственных и других структур проводит этот международный творческий форум. Немногие коллективы могут похвастать подобным.

О том, какой популярностью в театральном сообществе разных стран пользуется этот фестиваль, говорит тот факт, что в нынешнем году на показ в Кишиневе претендовали около 300 спектаклей. Отборочная комиссия и экспертный совет во главе с бессменным директором и художественным руководителем театра «С улицы Роз», заслуженным деятелем искусств РМ Юрием Хармелиным сочли достойными для фестивальной афиши двадцать постановок из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Испании, Франции, Израиля.

Шесть спектаклей, в основном новинки нынешнего и минувшего сезонов, представят хозяева форума – труппа театра «С улицы Роз». В их числе – две абсолютные премьеры, подготовленные специально для фестивальной программы: моноспектакль «Цирюльник из провинции» по пьесе Нугзара Лордкипанидзе в исполнении заслуженного артиста РМ Александра Шишкина и шоу музыкальных пародий и шуток «Звездопад на улице Роз», в котором занята вся труппа.

Программа фестиваля необычайно насыщенная. Будут играться по три-четыре спектакля в день, пройдут обсуждения с участием авторитетных театральных критиков из разных стран, состоятся мастер-классы. Яркими событиями обещают стать творческий вечер народной артистки РМ, заслуженной артистки России Светланы Тома и поэтическая программа «Планета поэзия» в исполнении народного артиста РФ Юрия Назарова, заслуженной артистки РФ Людмилы Мальцевой и актрисы Московского театра драмы и комедии на Таганке Полины Нечитайло.

Изюминка нынешнего фестиваля – III Международный конкурс театрального плаката. Его организатор – Гуманитарный проект «Одесский бриз». Первый конкурс принимала Одесса, второй – Иркутск, теперь он приехал в Кишинев. Особенность конкурса в том, что в нем два международных жюри: состоящее из профессиональных художников во главе с народным художником РФ, президентом Ассоциации театра, кино и телевидения Борисом Мессерером, и из театральных критиков (в нем председательствует российский театровед, заслуженный работник культуры РФ Лана Гарон). Им предстоит определить по три победителя в номинациях «Театральный плакат» и «Видеоанонс театрального спектакля». Из многих сотен работ жюри отобрали для участия в финале около 70 афиш-плакатов и 20 видеороликов. Идет и интернет-голосование, проголосовать смогут и зрители, пришедшие на спектакли фестиваля «МОЛДФЕСТ». Фаворит публики тоже получит приз конкурса.

У фестиваля много добрых традиций и одна печальная: гостей по-прежнему принимают не в собственном доме, а на арендованных площадках – большой и малой сценах театра «С улицы Роз», в театре «Satiricus» и Еврейском культурном центре КЕДЕМ. Никто из многочисленных высокопоставленных персон, обещавших помочь завершить строительство нового здания театра «С улицы Роз», слово свое не сдержал. Обещанное выполнил лишь президент Игорь Додон: как и заявил он на отмечавшемся в апреле 40-летии театра, коллектив получил миллион леев из фонда «Din Suflet». Разумеется, для выполнения всех работ этих денег недостаточно, но остальные не сделали и того.

Завершится фестиваль в воскресенье, 9 декабря, премьерой того самого шоу музыкальных пародий и шуток. Не пропустите!

Елена Ройтбурд

