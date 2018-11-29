Партии и политики, находившиеся у власти во время кражи миллиарда, должны уйти

В минувший понедельник пресс-служба Партии социалистов обнародовала Декларацию ПСРМ, в которой говорится о том, что 4 года назад в нашей стране произошло «преступление века» – из нашей финансово-банковской системы была украдена и выведена за границу сумма, эквивалентная миллиарду евро.

«Руководство страны, в первую очередь правительство во главе с Юрием Лянкэ, знало о краже миллиарда, но соучаствовало в этом преступлении и сознательно его замалчивало, чтобы избирателям ничего не помешало в очередной раз проголосовать за партии власти на парламентских выборах 30 ноября 2014 года», – говорится в документе.

В декларации указывается на то, что «за последние 4 года ничего не было сделано для расследования кражи миллиарда и возвращения украденных денег в страну. Ответственность за возврат украденных денег цинично была возложена на народ Республики Молдова, включая самые незащищённые слои населения – пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетные и неполные семьи, которых заставили в течение 25 лет возвращать украденные деньги. При этом попытки Президента Республики Молдова Игоря Додона аннулировать преступный закон о возврате миллиарда за счёт населения были заблокированы парламентским большинством. Ответственность за кражу миллиарда несут все политические силы, которые на тот момент находились у власти – Демократическая, Либерально-демократическая и Либеральная партии, а также созданные ими сателлиты».

В ПСРМ убеждены, что основные виновники преступления не только не наказаны, а напротив, сегодня они представлены во власти. «ДПМ, Европейская народная партия Молдовы и так называемая «проевропейская» псевдооппозиция (блок ACUM, одна из лидеров которого Майя Санду входила в правительство Лянкэ и голосовала за выделение кредитов проблемным банкам). Пытается реализовать свой предвыборный проект и непосредственный участник кражи миллиарда Илан Шор.

Следует отметить и политическую ответственность Партии коммунистов Республики Молдова, которая, зная о краже миллиарда, вступила в коалицию с ДПМ и ЛДПМ, проголосовав за назначение председателя парламента от ДПМ Андриана Канду, а затем за утверждение правительства Кирилла Габурича», – заявляет Партия социалистов.

«Партия социалистов Республики Молдова выступает за полноценное расследование кражи миллиарда, уголовное наказание всех виновных и возврат денег в бюджет страны, в том числе конфискацию их активов. Отмечаем, что, если партии, представители которых приняли прямое или косвенное участие в краже миллиарда, останутся у власти в стране, никакого объективного расследования не будет, виновные не будут наказаны и украденные деньги в страну не вернутся, а народ будет обязан и в дальнейшем возмещать кражу за свой счёт. Партия социалистов вновь заявляет о поддержке инициативы президента Игоря Додона об отмене закона, возлагающего ответственность за возвращение миллиарда на плечи граждан страны», – таким посылом завершается Декларация ПСРМ.

Ольга Виеру