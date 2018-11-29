По инициативе ПСРМ зарплаты учителей и работников детсадов Кишинева вырастут на 20%

Хорошая новость для кишиневских учителей и работников детских садов, в том числе тех, кто работает в пригородах. В минувший вторник, 27 ноября, Муниципальный совет Кишинева поддержал проект фракции ПСРМ в МСК по увеличению зарплат на 20% учителям в школах и педагогам в детских садах, начиная с 1 сентября 2018 года.

Помощь медперсоналу и педагогам

Надбавку к зарплате в 20% получат 6620 учителей, в том числе 893 учителя в пригородах Кишинева, а также 2795 педагогов в детских садах. Примечательно, что принятый проект предусматривает, что это увеличение будет внесено и в бюджет муниципия на будущий, 2019 год.

А в минувший четверг Муниципальный совет Кишинева проголосовал за проект фракции Партии социалистов о выделении ежемесячной материальной помощи в размере 70 леев на проезд в общественном транспорте для тех категорий населения, чей ежемесячный доход или пенсия не превышает 3 тыс. леев. Заявки и пакет документов претенденты могут подавать в отделения управления социальной помощи по месту жительства. Деньги можно будет получить в отделениях почты. В тот же день Муниципальный совет поддержал проект фракции ПСРМ по выделению материальной помощи на проезд медперсоналу и педагогам.

Согласно проекту, 6710 педагогов и 748 медработников получат по 70 леев на приобретение проездных. Педагогам помощь будет начисляться с 1 сентября по 31 декабря 2018 года, врачам – с 1 июля по 31 декабря 2018 года. На эти цели из муниципального бюджета выделено 3 млн леев.

Проект, обреченный на провал

Летом 2018 года правительство Молдовы внесло поправки в ряд законопроектов, позволяющих семейным врачам открывать свои кабинеты и вести индивидуальную деятельность. Парламент принял поправки в окончательном чтении. Муниципальный советник фракции Партии социалистов врач Динарий Кожокару считает такое решение правительства обреченным на провал.

«Семейные врачи не понимают всей проблемы. Они откроют кабинеты, затем им понадобится бухгалтер. Кроме того, они сами не смогут закупать все необходимые препараты, и им придется сотрудничать с частными клиниками. Мы таким образом всю медицину угробим», – считает советник.

По его словам, семейные врачи еще не до конца понимают всей ответственности, а также какие обязательства у них появятся в случае ведения индивидуальной деятельности.

«На сегодняшний день у них нет проблем с тем, к какому врачу направить пациента, но, как только они начнут вести индивидуальную деятельность, сразу столкнутся с множеством проблем. Они так смогут проработать 6 месяцев – 1 год, пока есть бюджет, который формируется из выплат пациентов, а после все кардинально изменится. Это провальный проект», – отметил советник.

Кожокару считает, что у проекта с индивидуальными кабинетами семейных врачей будет такая же участь, как и у проекта с районными больницами.

«Медицина у нас есть, нам надо менять эту коррумпированную власть. Только тогда ситуация начнет меняться», – сказал советник.

Напоминаем, правительство Молдовы летом 2018 года внесло поправки в рад законопроектов, что позволяет семейным врачам вести свою индивидуальную деятельность и открывать свои кабинеты. На сегодняшний день 600 семейных врачей подали заявки на открытие своих личных кабинетов. Минздрав продлил срок подачи заявок.

Ольга Виеру