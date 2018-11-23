Федор Конюхов отправляется в свое самое опасное путешествие

Одиночный переход на весельной лодке «Акрос» вокруг света; полет в стратосферу на высоту 25 тысяч километров с установлением абсолютного рекорда высоты для теплового аэростата и кругосветный беспосадочный полет на самолете, оборудованном солнечными батареями, — все это новые задумки легендарного путешественника, писателя и художника Федора Конюхова. Его планы на победы расписаны до 2026 года. Проекты, кажущиеся фантастическими и почти невозможными для обывательского сознания, в картине мира самого Федора Филипповича более чем реальны.

Сквозь штормы и айсберги

Как раз в дни, когда этот выпуск «Московского комсомольца» выйдет в свет, будет дан старт первому в мире одиночному кругосветному путешествию на весельной лодке. Путешественник планирует преодолеть 16 тысяч морских миль, или 27 тысяч километров, в три этапа: ноябрь 2018 года — старт из Новой Зеландии до мыса Горн (Чили); декабрь 2019 года — продолжение маршрута, от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; декабрь 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию.

Первый этап — это 5,5 тысячи морских миль за 120 дней из порта Данидин в Новой Зеландии к мысу Горн. Это будет самый протяженный из трех этапов кругосветного маршрута. За всю историю переходов через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке!

Это крайне опасный маршрут. Циклоническое движение штормов в восточном направлении вокруг континента часто становится интенсивным из-за температурного контраста между льдом и открытым океаном. В океанской области от 40 градусов южной широты наблюдаются самые сильные ветры на Земле. Морякам южные широты от 40 до 60 градусов известны еще от эпохи парусных судов как «ревущие сороковые» и «неистовые пятидесятые» из-за плохой погоды, штормовых ветров и больших волн, образующихся из-за движения масс воздуха, которые, обтекая земной шар, не встречают себе препятствий в виде каких-либо заметных массивов суши.

Айсберги — отдельная опасность. Они могут встречаться в любое время года по всему Южному океану. Многие из них имеют возраст 6–15 лет, что предполагает одновременное существование в водах океана более 200 тысяч айсбергов длиной от 500 метров до 180 километров и шириной до нескольких десятков километров.

Чудо-лодка

Выжить в таких условиях можно только на специально спроектированном судне. Сконструировать и построить такую лодку доверили британскому инженеру Филиппу Моррисону. Фил уже проектировал для Федора весельную лодку «Уралаз», на которой тот пересек Атлантический океан за рекордные 46 суток, и лодку «Тургояк», на которой путешественник одолел Тихий океан от Чили до Австралии за 160 дней.

«Тургояк» и стал базой для более приспособленного к новым условиям «Акроса». Размер лодки остался без изменений — 9 метров. Носовая часть имеет краш-бокс и разделена на два водонепроницаемых отсека — там будут храниться продукты на 300 дней и оборудование. Кокпит уменьшили до минимально возможных размеров, чтобы снизить риски для гребца быть смытым большой волной. Кормовой отсек увеличен на полметра и имеет три водонепроницаемых переборки. В корме находятся навигационная рубка и камбуз, далее — отдельный отсек для отдыха. Отсек, где находится рулевое устройство, также отделен водонепроницаемой переборкой.

На борту — три системы выработки энергии, два типа спутниковых телефонов, а также чартплотер, AIS-радиостанция, несколько GPS-систем с разными источниками питания. Лодка оборудована несколькими дублирующими системами связи Iridium и навигации.

Одиночества, холода и голода не существует

И тем не менее — как? Как простой смертный человек, даже такой сильный, выносливый и отважный, как Конюхов, пусть и на таком надежном и продуманном до мелочей судне, может наедине с непредсказуемой стихией, в открытом неспокойном океане, среди множества реальных опасностей сохранять непоколебимую веру в успех?

— А вы меня об этом не спрашивайте, — улыбается Федор Филиппович, любезно согласившийся встретиться с нами накануне своего перелета в Новую Зеландию. — Вы об этом Оскара, сына и моего главного помощника, спросите. И инженеров, которые проектировали лодку. Они вам лучше расскажут о технических возможностях и особенностях лодки. Я подготовил ТЗ лодки, а проектировали и строили профессионалы из компании Rannoch Adventure (Англия). Я уверен, все будет хорошо, не первый год ходим. Шторма, ураганные ветра — это тоже часть экспедиции. В Южном океане все время ураганы, поэтому там никогда никого нет, иногда можно встретить японских рыбаков. Может, вы хотите спросить про одиночество? А какое одиночество? Одиночества нет. На земном шаре всегда кто-то есть: киты, дельфины, альбатросы и эти айсберги… Все мои друзья. Океан живой. Еще со мной всегда святые. Я им молюсь. Это люди придумали какое-то там одиночество. И голод, холод тоже человек придумал. Для меня не существует ни холода, ни голода, ни одиночества. У меня есть цель, у меня есть любовь к этому миру и возможность этот мир познавать.

6000 килокалорий, 17 часов на веслах и полчаса на сон

— Как там, в этой лодке, протекает ваша жизнь за много километров от берега в течение трех-четырех месяцев?

— Я с детства путешествую. В 15 лет в одиночку пересек Азовское море. И сейчас, прежде чем осуществить что-то, мы долго готовимся. Кто-то изучает теоретически, а я — практически. В 2002 году я прошел на веслах через Атлантический океан. До этого семнадцать раз пересек его на яхте. Я уже знал этот маршрут досконально. Ночью проснусь и знаю, где нахожусь.

И не надо никакого GPSа. Я знал тогда все течения, ветра, какая рыба под бортом… В 2012 году я пересек Тихий океан. И к этому готовился десять лет. Инженеры и конструкторы два года проектировали и строили лодку. И вот теперь я отправлюсь к мысу Горн. И выжить там, в открытом океане, можно только благодаря очень строгой дисциплине. Учитывается абсолютно все: каждая мелочь, секунда, грамм, сантиметр… Допустим, мы знаем, что на первом этапе моей кругосветки мне предстоит пройти 5,5 тысячи миль за 120 дней. Конструктор учел, что за один взмах весла я продвигаюсь в среднем на три метра. Чтобы преодолеть это расстояние, мне надо делать 24 тысячи гребков за 24 часа. Таким образом, в день надо проходить 60 миль (111 километров). То есть примерно 16–17 часов надо быть на веслах. Все это мы рассчитали с помощью компьютера и тренажера. Но в реальных условиях может быть по-разному. Надо учесть циклонические ветры, которые дуют с запада на восток, циркумполярное течение (Антарктическое циркумполярное течение (течение Западных Ветров) — холодное поверхностное океаническое течение протяженностью до 30 тыс. км при ширине до 2,5 тыс. км в Южном полушарии, огибающее между 40° и 50° ю. ш. с запада на восток земной шар. Это единственное на Земле течение, которое проходит через все меридианы. Температура воды в верхнем слое меняется от 12–15°C в северной части до 1–2°C в южной части течения.

Является самым мощным океаническим течением — Прим. ред.), шторма, переходящие в ураганы. Сегодня, например, я могу пройти только 40 миль, а завтра — все 70. Когда я ложусь спать, лодка продолжает идти со скоростью один узел (ее толкает ветер и тащит течение), то есть чуть меньше двух километров в час. Я сплю — она идет. Можно, конечно, спать все время, но тогда я пройду за день только 30 миль. А мне надо 60–70 миль. Когда я гребу, я делаю четыре узла. Далее, важно знать, сколько калорий в день я съедаю. Чтобы 17 часов быть на веслах, надо съедать 6000 калорий. Это ну очень много, и, надо сказать, поначалу очень противно. И при этом нельзя же все время есть. В экспедиции я принимаю пищу всего три раза в день. И на это тоже отводится строго определенное время. Я знаю, что вода на моем газовом туристическом примусе закипает ровно через две минуты. Открываю специально заготовленное сублимированное спортивное питание (оно в фольге), заливаю, закрываю, семь минут настаиваю. Питание новозеландское, Radix. За это время я делаю звонки или занимаюсь навигацией. Две минуты у меня уходит на то, чтобы я быстро поел, и пять минут после еды я должен отдохнуть.

Из посуды у меня только ложка, чтобы не тратить время на мытье посуды. И снова на весла. Режим сна у меня тоже особенный. 16–17 часов я на веслах — таким образом, на сон в сутки у меня отводится пять-шесть часов. Но если я буду спать все пять-шесть часов кряду, моего времени ни на что не хватит. Поэтому я сплю циклично. Допустим, три часа работаю — сорок минут сплю, работаю два часа — сплю полчаса, работаю три часа — сплю час, и так далее. Иногда мне достаточно пятнадцать минут поспать, чтобы потом пару часов провести на веслах. Только так можно выдержать мои нагрузки.

Но самое сложное в подобных экспедициях, по словам Федора Конюхова, отходить от берега, когда шквалы, бризы, приливы, отливы, течения не отпускают лодку от берега. Как только лодка отойдет от берега на 300 миль, она войдет в циркумполярное течение, которое потащит ее на восток.

— Первые дни немного укачивает, болит голова, вялость, — признается путешественник. — Скучаю по общению с людьми, по любимой картошечке с селедочкой. А в открытом океане все становится на свои места. Там все понятно. Есть цель — и ты идешь к ней.

Ну а нам остается пожелать Федору удачи и следить за его путешествием и продвижением лодки на сайте www.konyukhov.ru.

КСТАТИ

За всю историю мировой авиации еще никому не удавалось совершить кругосветный беспосадочный полет на самолете при помощи солнечной энергии. Цель проекта «Альбатрос» заключается в создании уникального самолета-планера с электрической силовой установкой и солнечными модулями в качестве источника энергии для беспосадочного кругосветного полета на расстояние 35 000 км за 120–150 часов на высоте до 16 км со скоростью до 300 км/ч.

Юлия ДЬЯКОВА.