Быстрый рост опухолей — главное отличие детской онкологии

«В структуре смертности детей злокачественные новообразования занимают пятое место, несмотря на редкость опухолей в общей заболеваемости детей в России, — сказал в интервью замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», главный внештатный детский специалист-онколог по Центральному федеральному округу Максим РЫКОВ. — Ежегодно в России от рака умирает свыше 1000 детей. Болезнь очень часто проявляется от 0 до 2 лет. Считаю, это ненормально».

Действительно, дети и онкология — понятия, казалось бы, несовместимые. И тем не менее… Смертность в нашей стране составляет 3,5 на 100 тысяч детского населения в возрасте от 0 до 17 лет. Собственно, примерно такая же ситуация и в мире. Но вовсе не значит, что с этим надо смириться и ничего не предпринимать. Надо! И без промедления. Но как распознать эту коварную, угрожающую смертью детям злокачественную опухоль на ранней стадии, если она часто маскируется под другие патологии?

«Для детской онкологии типично все атипичное»

— Для начала, конечно, и врачам, и пациентам надо хорошо знать симптомы — самые ранние, самые первые признаки заболевания детей раком, — пояснил наш эксперт, детский врач-онколог Максим Юрьевич Рыков. — В первую очередь на это должны обратить внимание родители. Считаю: все родители (без исключения) должны проявлять предельную «онкологическую настороженность» по отношению к своим детям: быть внимательными к их жалобам, замечать малейшие изменения в их состоянии и поведении. Вполне возможно, кому-то это спасет жизнь. Ведь, несмотря на редкость в структуре заболеваемости детей, в структуре смертности детей злокачественные новообразования занимают пятое место. Только представьте: в нашей стране от заболеваний данной группы умирает свыше тысячи детей! Хотя, казалось бы, смертность, как и во всем мире, невелика: составляет всего 3,5 на 100 тыс. детей до17 лет.

В значительной степени это обусловлено атипичностью клинических проявлений и симптомов детского рака, преобладанием опухолей скрытых локализаций, множеством «заболеваний-масок», под которыми и прячутся злокачественные опухоли, — поясняет наш эксперт. — Трудности в распознавание заболевания вносит и клиническая картина, когда общие симптомы, характерные для других болезней, преобладают над признаками рака. Но самое главное отличие детской онкологии от взрослой — быстрый рост опухолей. Более того, можно даже утверждать: для детской онкологии типично все атипичное.

По этой причине значительный процент пациентов-детей выявляется на поздних стадиях заболевания. Убежден, что снижение смертности детей от злокачественных новообразований в среднесрочной перспективе станет меньше зависеть от грядущих открытий в этой области, а будет лежать в плоскости повышения процента пациентов, выявленных на ранних стадиях заболеваний. Врачам-онкологам из практики известно: чем раньше выявлена опухоль и чем раньше начато лечение, тем выше эффект выздоровления и вероятность достижения ремиссии (ослабления болезни). Поэтому не только педиатры, но и родители должны подмечать все атипичное, «странное» в самочувствии детей.

Итак, каковы общие признаки проявления злокачественных новообразований? Подчеркну: они, хотя и не являются специфическими, в ряде случаев появляются раньше местных и объединяются терминами «первичный опухолевый симптомокомплекс» или «паранеопластический синдром». Эти общие признаки представляют собой разнообразные патологические проявления, обусловленные опосредованным влиянием опухолевого процесса на метаболизм, иммунитет и функциональную активность регуляторных систем организма, — подчеркнул наш эксперт Максим Рыков.

«Ребенок худеет, вместо того чтобы набирать вес»

Итак, у заболевших детей наиболее часто из заметных симптомов проявляются такие: вялость, слабость, быстрая утомляемость, отсутствие аппетита, похудение, вместо того чтобы набирать вес, нежелание двигаться, капризы, небольшое повышение температуры тела — до 37,5. Ночью сильнее, чем обычно, маленький пациент потеет (появляются так называемые профузные поты), его донимают дерматиты. Также в этом случае заболевшим врачи часто ставят диагноз «анемия».

Но это общие симптомы заболевания детей. Согласитесь, эти проявления болезни характерны даже для банальной простуды.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ (советы врача-онколога Максима Рыкова)

— У злокачественных новообразований есть свои, специфические, характерные для конкретных локализаций симптомы, — разъясняет Максим Юрьевич. — Хотелось, чтобы мамы, имеющие детей, запомнили эти признаки и не пропустили развития в организме своих детей смертельного рака.

При опухолях мозга ведущими бывают симптомы повышенного внутричерепного давления, которые проявляются утренними головными болями, рвотой, косоглазием или другими расстройствами зрения. Головная боль возникает при вставании после сна с постели. Легче становится только после рвоты, и боль снижается в течение дня. Все это дезориентирует неопытного врача, поэтому в практике нередки ошибочные диагнозы. Врачи полагают, что так проявляются гастрит, гастродуоденит либо глистная инвазия, менингит. Хотя на самом деле причина -злокачественная опухоль.

При нейробластомах (это одна из наиболее специфических для детского возраста солидных злокачественных опухолей, они составляют около 8% всех онкозаболеваний у детей, занимают 6-е место в структуре детской онкопатологии) опухоль через межпозвоночное отверстие проникает в позвоночный канал, и тогда при сдавливании спинного мозга развиваются параличи нижних конечностей и органов малого таза.

При лейкозах и некоторых других заболеваниях развивается геморрагический синдром, при котором отмечаются кровоизлияния в кожный покров тела и слизистые, могут быть кровотечения из носа. Также могут появиться желудочно-кишечные, почечные кровотечения и т.п. Нередко диагностируется гиперпластический синдром, который представлен системной лимфаденопатией — а это увеличение лимфатических узлов практически всех групп, печени и селезенки (гепато-спленомегалия), боли в костях.

При опухолях в малом тазу локализация в этом месте проявляется нарушением стула (в частности, акта дефекации) или мочеиспускания.

При злокачественных опухолях сетчатки глаза (ретинобластома) первый клинический признак — беловато-желтое свечение зрачка. По мере роста опухоли формируется узел (один или несколько) серовато-беловатого цвета округлой формы, вдающийся в стекловидное тело. Острота зрения снижается, и появляется косоглазие.

Начальные клинические проявления многих опухолей зависят от их локализации и наиболее часто обнаруживаются врачами или родителями во время купания детей, когда через переднюю брюшную стенку выпирает несмещаемый бугристый опухолевый узел.

При костных саркомах главным клиническим признаком является боль над пораженной областью — тупая, постоянная, с постепенным нарастанием интенсивности, в том числе ночью. При этом у многих больных детей конечности могут быть увеличены в объеме, часто выглядят отечными.

Но и это еще не все. Проявления опухолевого процесса у детей куда более многообразны, но я описал лишь основные и наиболее характерные, — подытожил эксперт. — Если педиатру в течение трех дней не удается поставить правильный диагноз, он должен направить пациента на консультацию к детскому онкологу. А для родителей названные выше проявления должны стать поводом для незамедлительного обращения к специалисту, а не ждать, что само пройдет, — особо предупреждает наш эксперт, врач-онколог Максим Рыков.

«Болезнь не должна лишить маленьких пациентов детства, а тем более — жизни»

Увы, многие из этих симптомов неведомы родителям, особенно молодым. Это подтвердил и состоявшийся недавно VII съезд детских онкологов России с международным участием и участием родителей маленьких пациентов. Съезд собрал рекордное количество заинтересованных специалистов в этой области: свыше 700 человек — детских онкологов, хирургов, лучевых диагностов, терапевтов, патологоанатомов, анестезиологов-реаниматологов, клинических психологов и психиатров… В обсуждении столь злободневной темы участвовали и родители. Общение с ними показало: многим мамам и папам названные с трибуны первые симптомы заболевания детей раком стали откровением.

Специалисты из США, Германии, Италии, Великобритании и бывших союзных республик (Казахстана, Киргизии, Беларуси) поделились своим видением проблем в детской онкологии и опытом выхаживания маленьких пациентов, вплоть до медико-психологической реабилитации.

Но российских детских онкологов, кроме этого, волнует и перспектива упразднения специальности «детская онкология». Вместо нее планируется ввести новую специальность — «детская онкология-гематология». Но все выступающие делегаты высказались однозначно против такого нововведения. Аргумент: «Детская онкология — одна из самых сложных областей медицины. И еще большее ее усложнение за счет дополнения доброкачественными заболеваниями, например анемиями, лечением которых традиционно занимаются гематологи, нецелесообразно».

Действительно, в некоторых субъектах РФ вообще нет детских онкологов. «Лечением детей со злокачественными заболеваниями там занимаются врачи-гематологи. Объединение этих специальностей лишь формально устранит дефицит кадров, — считает наш эксперт Максим Рыков. — Но такие заболевания, как, например, гемобластозы (опухолевые заболевания кроветворной ткани), распространенные сегодня у детей, относятся к злокачественным новообразованиям (в соответствии с классификацией МКБ-10 — нормативным документом с общепринятой статистической классификацией медицинских диагнозов). Лечить пациентов с таким диагнозом должны детские онкологи, т.к. гематологи необходимыми знаниями и опытом в этой области не обладают».

Логично. Кстати, предложение сохранить специальность «детская онкология» вошло в резолюцию съезда в качестве рекомендации для решения вопроса в вышестоящих инстанциях. Требуют решения и такие наболевшие проблемы, как паллиативная помощь безнадежным раковым пациентам-детям, создание единой электронной базы для точного учета данных таких пациентов (регистра), их лечения и т.д.

— Пора организовать лечебный процесс, касающийся детей с опухолями, таким образом, чтобы болезнь не смогла украсть у них детство, а тем более жизнь, — заключил наш эксперт, детский врач-онколог Максим Юрьевич Рыков.

…Кстати, сегодня в мире детские онкологические клиники организуются по принципу отелей. И это не случайно: уход от больничной гнетущей обстановки благотворно влияет не только на психологическое состояние тяжелобольных детей и их родителей, но и на выздоровление.

Александра ЗИНОВЬЕВА.