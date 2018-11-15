Социалисты обвиняют Госстройинспекцию, местные власти и правоохранительные органы в бездействии

В минувший понедельник вечером на участке по адресу Димо, 7/3 были спилены деревья и началась подготовка к строительным работам, несмотря на то, что документов, позволяющих вести строительные работы, нет.

По информации советников и депутатов Партии социалистов, участки на Димо, 7/3 и Пяца унирий, 1 выдали экономическому агенту взамен плохого участка на окраине города в районе Южного автовокзала с нарушением закона.

Муниципальный советник фракции ПСРМ Александр Одинцов сообщил во вторник на пресс-конференции, что в 2009 году примэрия выставила участок в районе Южного автовокзала на аукцион. Экономический агент, получивший право на аренду данного участка, обратился в примэрию с просьбой обменять его на два других, но получил отказ.

«Тогда работник Управления архитектуры, градостроительства и земельных связей переоформил фирму, получившую право на аренду участка в районе Южного автовокзала, на своего брата с такой же фамилией. Далее произошло очень много странных событий. 19 мая 2015 года Муниципальный совет проголосовал за проект, согласно которому были сданы в аренду те самые два участка.

Стоимость 1 сотки по этим двум адресам, а также стоимость 1 сотки участка за Южным автовокзалом оценивались одинаково – в 2 тыс. евро. Но таких цен на сегодняшний день нигде нет, это беззаконие. Как можно было допустить обмен одного плохого участка на два хороших?» – возмутился советник.

По его словам, социалисты обращались с запросами в разные инстанции, но ничего не добились. Обратились они и в Национальный антикоррупционный центр, который возбудил уголовное дело, но спустя время дело было закрыто.

Одинцов привел еще пример беззакония в строительстве на Московском проспекте, 2, где экономический агент строит магазины и намеревается закрыть проход между домами, который является единственным путем при эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в многоэтажном доме.

Муниципальный советник напомнил и о случае с Дворцом культуры профсоюзов на улице Киев,7, где было разрушено здание и демонтирована мозаика, которая находится под защитой государства.

«Вчера состоялось заседание земельной комиссии, на которой было предложено создать специальную комиссию из муниципальных советников и активистов гражданского общества для изучения случаев с незаконным строительством.

Комиссия однако почему-то инициативу не поддержала. Несмотря на это, мы будем требовать рассмотрения этого вопроса на очередном заседании Муниципального совета», – пообещал Одинцов. Он считает, что ряд госучреждений, а также примэрия и правоохранительные органы намеренно игнорируют проблемы в области строительства и даже способствуют их возникновению.

Депутат ПСРМ Григорий Новак сказал на пресс-конференции, что не только советники пытаются противостоять беззаконию в строительной сфере, но и депутаты направляют многочисленные запросы в разные ведомства.

«Несмотря на то, что мы делаем запросы, звоним и сообщаем о нарушениях, вся информация игнорируется. Складывается впечатление, что наступила пора силой вытаскивать некоторых госслужащих из их мягких кресел, чтобы заставить отвечать на запросы граждан и решать проблемы», – считает депутат.

По словам Новака, госстройинспекция, местные власти и ряд госучреждений помогают строительной «мафии» избегать наказаний за нарушения и дают возможность вести строительство там, где им захочется.

«Если правоохранительные органы не могут расследовать все случаи нарушений и наказать виновных, мы готовы предоставить им наших юристов, чтобы они помогли в работе и привлекли к ответственности всех причастных к «мафии», – сказал Новак.

Муниципальный советник от ПСРМ Динарий Кожокару сообщил присутствующим, что советники обратились к вице-примару Нистору Грозаву с просьбой не выдавать никаких документов на строительство по адресу Димо 7/3 до выяснения всех обстоятельств.

Он отметил, что минувшим вечером на этом участке уже были срублены около 100 деревьев, из которых два внесены в Красную книгу, что является еще одним нарушением закона.

Социалисты призвали госслужащих и сотрудников примэрии, в чью компетенцию входит решение проблем в области строительства, выполнять свою работу, а не способствовать беззаконию.

Ольга Виеру