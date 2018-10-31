Богдан Цырдя считает, что провластные СМИ лгут, называя прошедшие 9 лет достижением

«Когда бываешь в городах и селах, а я за последний год посетил десятки сел, никто не говорит, что он рад тому, что у него пенсия 600 леев. Никто не говорил мне – ни один педагог, ни один школьник, что он рад тому, что закрыли его школу и еще 204 школы в придачу», – заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

«Когда бываешь в городах и селах, а я за последний год посетил десятки сел, никто не говорит, что он рад тому, что у него пенсия 600 леев. Никто не говорил мне – ни один педагог, ни один школьник, что он рад тому, что закрыли его школу и еще 204 школы в придачу», – заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Оппоненты социалистов, разумеется, не согласятся со столь резким суждением, но факты – упрямая вещь. А члену парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Республики Молдова Б. Цырде есть чем ответить на возражения: « Я не видел и не слышал ни от одного больного, который был рад тому, что закрыли половину всех больниц. Нет ни одного гражданина, который хвастался бы тем, что половина судебных инстанций закрывается. Я не видел еще никого, а если он есть, покажите мне его, я думаю, и в Костюженах мы не найдем таких граждан, которые бы рукоплескали, что украли один миллиард долларов и в придачу переложили на простых граждан выплачивать долг в течение 25 лет. И выплачивать не 1 миллиард, то есть 13 миллиардов леев, а в два раза больше. Получается, чуть ли не два миллиарда в течение 25 лет.

Понимаете, господа, товарищи, коллеги, нас еще 25 лет ждут нищета, коррупция, беспредел, только благодаря вот этим ворам, только благодаря вот этим товарищам с парализованными пальцами, которые выдают весь этот беспредел, коррупцию и так далее за евроинтеграцию».

Социалист убежден, что сегодня те, кто грабил страну последние 9 лет, пытаются вновь удержаться у власти, а для этого «переобуваются» на ходу. И подчеркнул, что именно так вели себя в свое время либералы и либерал-демократы, а также нынешние демократы.