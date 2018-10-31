ПСРМ провела акцию по озеленению и благоустройству территории по всей стране

В субботу, 27 октября, в рамках Национального дня озеленения Партия социалистов провела субботники по всей стране.

В субботу, 27 октября, в рамках Национального дня озеленения Партия социалистов провела субботники по всей стране.

Для ПСРМ стало уже традицией наряду с многочисленными социальными проектами проявлять заботу об окружающей среде. В Кишиневе в 11 микрорайонах были организованы акции, одна из которых прошла под девизом «Спасем Рышкановский парк!». Были высажены аллеи у Ворот города и возле Мемориала славы «Вечность». В этих акциях приняла участие председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный. В республиканском субботнике приняли участие депутаты парламента, примары и советники всех уровней, активисты ПСРМ и «Молодой Гвардии».