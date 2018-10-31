Как социалисты реагируют на обращения граждан, их просьбы и жалобы

Фракция муниципальных советников ПСРМ в столице неизменно выделяется своей активностью. Так, например, совсем недавно социалисты добились единовременной помощи для 8000 школьников. А в минувшие выходные дни, благодаря их настойчивости, были заасфальтированы дворы в столичном секторе Рышкановка.

Фракция муниципальных советников ПСРМ в столице неизменно выделяется своей активностью. Так, например, совсем недавно социалисты добились единовременной помощи для 8000 школьников. А в минувшие выходные дни, благодаря их настойчивости, были заасфальтированы дворы в столичном секторе Рышкановка.

Помощь многодетным семьям

Впервые в Кишиневе более 8000 детей, в том числе из пригородов, получат единовременную помощь в размере 700 леев, благодаря проекту, разработанному фракцией ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева.

«Списки составлялись в школах. Нуждающиеся должны были получить эти суммы в сентябре. Из-за бюрократических проволочек выдача денег задержалась, но, начиная с 29 октября, эту помощь можно будет получить в любом почтовом отделении столицы», – сообщил на своей странице в соцсети председатель фракции ПСРМ Ион Чебан. Помощью смогут воспользоваться 8 тысяч столичных детей из многодетных семей, семей с одним родителем, семей, в которых один из родителей – с ограниченными возможностями, семей со статусом опекунства.

«Если вы подпадаете под эту категорию, но вас нет в списках, пожалуйста, обращайтесь в секретариат аппарата фракции социалистов в Муниципальном совете по телефону 022 201 640», – добавил социалист.

Новый асфальт во дворах

Стараниями социалистов до конца года десятки дворов Кишинева будут реабилитированы. Новенький асфальт положили в минувшие выходные дни рабочие во дворе домов по улице Флорилор, 26-28 столичного сектора Рышкановка. Работы вписываются в программу специального назначения, ранее разработанную и утвержденную по инициативе фракции ПСРМ в МСК. Как отметил на своей странице в соцсети председатель фракции Ион Чебан, до конца года работы по реабилитации дворов будут проведены по десяткам адресов.

«Благодарю всех работников, которые и в выходные работают с утра до вечера, несмотря на условия труда и низкие зарплаты», – добавил Чебан.

Надбавки к зарплате

Партия социалистов всячески старается улучшить жизнь граждан, в частности советниками в Муниципальном совете разработаны и осуществляются проекты по выделению надбавок к зарплате ряду категорий работников из разных областей, а также выплаты материальной помощи и компенсаций. Глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Ион Чебан считает, что оптимальная зарплата для граждан, чтобы более менее можно было нормально жить – это 500 евро.

«Если бы не было кражи миллиарда в банковской сфере, если бы не было тех беззаконий касательно кредитов и грантов, о которых говорят эксперты, тогда дела бы обстояли иначе. Зарплата в 500 евро – это вполне реально», – сказал Чебан в одной из передач на местном телеканале. Он предложил властям попробовать оплатить медикаменты, лечение, разные услуги, продукты питания, а также счета, исходя из той зарплаты, которую получают на сегодняшний день граждане в Молдове. Чтобы сами могли убедиться, что это невозможно, так как зарплаты мизерные, и денег на все не хватает. «На сегодняшний день более-менее нормальная зарплата, а также зарплата по экономике, должна составлять 9-10 тыс. леев, чтобы люди жили, а не выживали», – сказал Чебан.

По просьбе граждан

Партия социалистов еженедельно проводит прием граждан и изучение петиций. За год число принятых граждан и полученных петиций оказалось в 5 раз больше, чем у парламента. Об этом глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Ион Чебан сказал в передаче одного из местных телеканалов. По его словам, существуют и сайты decide.md и petetia.md, куда можно присылать свои петиции и предложения.

«Все проекты, разработанные и предложенные социалистами в Муниципальном совете и парламенте, основаны на обращениях граждан, на их просьбах и жалобах», – отметил Чебан. Он сообщил, что для осуществления различных проектов, предложенных социалистами, муниципалитетом уже выделено 890 млн леев. При этом 90% социальных и экономических проектов, внесенных в повестку дня мунсовета, разработаны и предложены фракцией ПСРМ. Среди инициатив социалистов: выделение надбавок к зарплате для ряда категорий работников; выплата единовременной помощи и компенсаций; обеспечение пенсионеров зубным и глазным протезированием; обеспечение больных сахарным диабетом и беременных глюкометрами и тестами; обеспечение многодетных семей молочной продукцией; выплата семьям с тремя и более детьми материальной помощи и многие другие проекты.

Социальные проекты

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете на протяжении своего мандата разрабатывала, предлагала для голосования и осуществления социальные проекты, в частности по выделению надбавки и помощи работникам разных сфер деятельности. Из последних социальных проектов, предложенных социалистами и проголосованных в мунсовете, является проект по выделению надбавки в 20% к зарплате педагогов.

«Ресурсы для осуществления проекта определены. Посмотрим, какие действия будут со стороны примэрии. Эта мера запоздалая, но необходимая», – убежден Ион Чебан. Он напомнил, что фракция и в прошлом году представляла в мунсовете социальные проекты. Например, проект по выделению надбавки в 50% к зарплате работникам детских садов. Также по инициативе социалистов, с 1 июля выделена надбавка в 40% к зарплате тысяче работников социальной сферы, аналогичную надбавку получают и работники культуры. Им выделены и талоны на питание в столовых. Надбавку в 30% получают работники по защите прав ребенка. Кроме этого, 6620 тыс. педагогов к началу года получили единовременную помощь в размере 500 леев.

«Эта лишь часть тех социальных проектов, которые нам удалось осуществить. Плохо только то, что из выделяемых надбавок и помощи взимаются налоги. Мы потребовали, чтобы сделали перерасчет и людям вернули деньги. Если этого не произойдет, разработаем соответствующий проект и предложим его для рассмотрения», – сказал Чебан. Глава фракции ПСРМ отметил, что для социалистов политика не важна, поэтому проблемы граждан решаются постоянно, а не в зависимости от периода проведения предвыборной кампании и выборов.