Глава государства выступил в программе телеканала TV-8

Это было первое интервью, которое Игорь Додон дал в здании Администрации президента, открытом после реставрации. Поэтому беседе предшествовала экскурсия для съемочной группы по обновленным залам и кабинетам.

Это было первое интервью, которое Игорь Додон дал в здании Администрации президента, открытом после реставрации. Поэтому беседе предшествовала экскурсия для съемочной группы по обновленным залам и кабинетам.

О переезде аппарата президента

– Это произойдет в конце ноября или начале декабре, когда все помещения будут полностью меблированы. И не раньше, чем здание освятит Митрополит Владимир. Президентура – одно из самых красивых сооружений центра Кишинева, символ государства. Для его восстановления не было затрачено ни бана из средств госбюджета – благодаря дружеской поддержке правительства Турции. При этом на ремонт здания парламента ушли десятки миллионов леев бюджетных денег. После того, как переезд завершится, мы каждые две недели будем устраивать День открытых дверей, чтобы все желающие могли своими глазами увидеть, где работает глава государства и его администрация. Вход будет открыт и в кабинет президента.

О расследовании событий 7 апреля 2009 года

– К сожалению, почти десять лет спустя у главы государства нет доступа к документам об апрельских событиях. Все они засекречены, и мне очень интересно узнать, кто к этому причастен. За то, что произошло 6-7 апреля 2009 года, должны в первую очередь отвечать организаторы. Коммунистов в свое время обвиняли, что они не расследовали эти события. Но почему Альянсы 1-2-3, которые с 2009 года непрерывно находятся у власти, расследованием не занимались? Это наталкивает на мысль, что члены правящего большинства выступали если не организаторами этой попытки государственного переворота, то извлекли из тех событий явную выгоду. Я твердо уверен, что тогдашний президент Владимир Воронин не имеет отношения к тому, что произошло. Я видел его реакцию в тот момент. Меня спрашивают, причастен ли к тому, что случилось тогда, Владимир Плахотнюк. Ответ мы получим, лишь когда узнаем все подробности – уже после парламентских выборов. За последние десять лет Молдова пережила два национальных позора: попытку государственного переворота 6-7 апреля 2009 года и кражу миллиарда из банковской системы. Общество ждет ответов о том, кто виновен в возникновении названных проблем, и оно эти ответы получит.

О послевыборных сценариях

– Мы создадим парламентское большинство либо самостоятельно, либо, если будут по-настоящему независимые кандидаты, которые согласятся с тем, что предлагает ПСРМ, будем договариваться с ними. Если не удастся – есть большая вероятность, что во второй половине 2019 года пройдут досрочные парламентские выборы.

Несомненно, Запад вновь попытается объединить проевропейских «правых» с Демократической партией, как делал все эти годы. В то же время позиция социалистов остается категорической: не входить в коалиции ни с ДПМ, ни с партией «Șor», ни с другими силами, которые так или иначе были у власти в стране последние девять лет.

Об угрозе непризнания результатов выборов

– Я всегда допускаю риск непризнания выборов. Конечно, если власть изберет путь беспредела, ни мы результаты не признаем и никто другой. Но я уже говорил и повторюсь: внимание к этим выборам будет гораздо большим, чем ко всем остальным, состоявшимся ранее.

Нынешние власти, пытаясь устранить конкурентов на выборах, могут задействовать административный ресурс двумя способами: не допустить до выборов неугодных кандидатов и партии либо не признать результаты выборов по отдельным округам. Например, уже с 1 ноября кандидаты по одномандатным округам начнут получать так называемые сертификаты о неподкупности. Будет очень интересно, когда кто-то с уголовными делами и вынесенным решением суда получит такой сертификат, а кто-то без всего этого – нет. Но оба инструмента, которыми может воспользоваться правящее большинство, весьма проблематичны для власти. Сомневаюсь, что они рискнут ими воспользоваться, потому что, в случае обнаружения нарушений, выборы признаны не будут. Если же результаты будут признаны, в парламент попадут три серьезные политические силы – ПСРМ, ДПМ и проевропейская оппозиция.

О том, чем закончатся выборы для социалистов

– Результат ПСРМ на выборах будет зависеть не от решения Владимира Плахотнюка, а от воли народа и усилий Партии социалистов. И так же, как ДПМ была удивлена результатами голосования на местных выборах в Кишиневе, ее удивят итоги парламентских выборов. Я думаю, что граждане массово проголосуют за ПСРМ, потому что люди хотят изменения ситуации, но альтернативы действующей власти, кроме социалистов, не видят.

О роли президента после выборов

– Предстоящие парламентские выборы станут для меня своеобразным Рубиконом. Я не могу и следующие два года допускать ситуацию, при которой парламентское большинство блокирует деятельность президента. Поэтому роль президента после этих выборов, как я ее вижу, сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию. И мы это сделаем. Большинство населения ждет этих выборов, они для людей, как свет в конце туннеля. Граждане верят, что после выборов все пойдет иначе. Если не изменится, если кто-то думает, что так же оторвет депутатов от разных фракций и снова создаст коалицию, он ошибается: это невозможно.

О сделанном за два года

– Все обещания, которые были даны избирателям, я стараюсь выполнять. Я выдвинул целый ряд инициатив, касающихся насущных вопросов жизни республики. К сожалению, ни одна из этих инициатив не нашла поддержки в парламенте и правительстве. А самой главной проблемой считаю то, что осенью 2017 года было заблокировано проведение консультативного референдума. На нем я хотел выяснить мнение населения по важным темам, в частности, о необходимости аннулирования «закона о миллиарде», который перекладывает возврат похищенных денег на плечи граждан, а также о расширении полномочий президента для роспуска парламента. Власть побоялась услышать невыгодные для себя ответы. Вообще за всю историю независимой Молдовы ни у одного главы государства не были так ограничены полномочия, как у меня, даже у Тимофти их было больше. Но ничего, скоро мандаты парламента и правительства истекают, а я продолжу работать.