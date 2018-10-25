Доходы педагогов ниже средней зарплаты по экономике

Фракция ПСРМ в мунсовете столицы продолжает активную деятельность, направленную на улучшение жизни всех категорий граждан муниципия.

Так, например, Ион Чебан, руководитель фракции социалистов, предложил утвердить прибавку в 20 процентов к зарплате кишиневским педагогам, а советник ПСРМ Динарий Кожокару был в числе авторов идеи разработки Стратегии защиты прав людей с ограниченными возможностями.

Доплата учителям и воспитателям

Председатель фракции Партии социалистов РМ в Муниципальном совете Кишинева (МСК) Ион Чебан обнародовал новую инициативу социалистов, которую фракция предлагает принять на заседании МСК. Речь идет о доплате к зарплате учителей и воспитателей школ и детских садов.

Ион Чебан отметил, что этот проект просчитан, на его реализацию есть средства в муниципальном бюджете. Необходимость разработки проекта вызвана острым дефицитом специалистов в муниципальной системе образования.

«Несмотря на то, что зарплата учителей увеличивается ежегодно примерно на 9%, она ниже средней зарплаты по экономике и не покрывает жизненных потребностей. В то же время работники системы образования обязаны совершенствовать свои профессиональные навыки, приобретать методическую и дидактическую литературу», – сказал Ион Чебан.

Для того, чтобы мотивировать педагогов, фракция ПСРМ предлагает увеличить на 20% зарплату, начиная с 1 октября 2018 года. Общая сумма расходов для 6620 учителей начальных и средних учебных заведений Кишинева, в том числе 893 в пригородах, составит 12 154 тыс. леев. Для 2975 воспитателей дошкольных учреждений Кишинева потребуется 7 586,3 тыс. леев.

Напомним, что ранее социалисты добились выплаты прибавки к зарплате для работников социальной сферы, культуры и защиты прав детей, выплаты единоразовой помощи педагогам на приобретение учебных материалов, педагогам и семейным медработникам – на приобретение проездных билетов в общественном транспорте.

За инициативу социалистов

Муниципальный совет поддержал в минувший вторник инициативу фракции Партии социалистов о создании рабочей группы по разработке Стратегии о защите прав людей с ограниченными возможностями.

Автор проекта, советник ПСРМ Динарий Кожокару отметил, что в рабочую группу включены представители организаций, которые знакомы с проблемами людей с ограниченными возможностями.

«Для эффективной деятельности группы принято решение создать ее при Муниципальном совете», – сказал Динарий Кожокару.

Глава фракции ПСРМ Ион Чебан отметил, что в муниципии около 40 тыс. человек с ограниченными возможностями. По его словам, отсутствие рамп, лифтов, оборудованного транспорта и наличие многих других проблем не позволяют этим людям передвигаться по городу и жить наравне со всеми.

«Нам надо обустраивать город также и для людей с ограниченными возможностями», – заявил Ион Чебан. За инициативу социалистов проголосовали 44 советника, присутствовавшие в зале заседания.

Поддержка многодетным семьям

В тот же день Муниципальный совет Кишинева утвердил еще одну инициативу фракции Партии социалистов по поддержке семей с тремя и более детьми, посещающими детские сады. Глава фракции ПСРМ Ион Чебан отметил, что фракции впервые поставили условие отказаться от своих подписей в разработанном проекте, для того, чтобы он был принят на Муниципальном совете.

«Мы никогда не отказывались от социальных проектов, так как они необходимы для города. Мы первый раз столкнулись с феноменом, когда нас, разработчиков проекта, вынуждают отказаться от своего авторства. Но так как указанные проекты для горожан, мы пошли на это», – отметил Ион Чебан.

По его словам, фракция готова поддержать любой социальный проект, независимо от того, какой фракцией он будет разработан.

Согласно проекту, сумма ежемесячной помощи семьям составляет 700 леев.

Надбавка к зарплате в 30%

Не может не вызвать одобрение и то, что Муниципальный совет проголосовал за выделение надбавки в 30% к зарплате работников дневного центра Start для людей с ограниченными возможностями. Глава фракции Партии социалистов в муниципальном совете Ион Чебан считает, что работники центра достойны надбавки не в 30%, а значительно больше.

«Прошлый раз, когда мы предлагали проект, его никто не поддержал. Те 2 тыс. леев, которые люди получают вместе с существующими надбавками, – это очень мало. Мы поддержим проект», – сказал Чебан.

Он напомнил, что большинство социальных проектов разработаны фракцией ПСРМ, в том числе и проект по выплате надбавок в 30-40% для работников социальной сферы, культуры, защиты прав детей, образования.

Ольга ВИЕРУ.